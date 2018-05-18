Щодня сюди потрапляють тисячі машин. Половину з них в Україні продали б як "не битий, не фарбований", після нескладних маніпуляцій у автомайстерні.

Найбільше автомобільне звалище в світі розташоване на сході США. Щодня сюди потрапляють не десятки й не сотні, а тисячі автомобілів. Частина з них мають робочий стан і усе ще придатні до експлуатації, однак з тих чи інших причин власники їх “списали”.

Якщо автомобіль потрапив у ДТП, його обов’язково огляне інспектор страхової компанії. Якщо перевіряючий поставить у документах відмітку “не підлягає ремонту та відновленню” – водій перетворюється на пішохода, у власності якого є купа металобрухту. Звичайно, можна все ж полагодити таку автівку, аби опісля продати й повернути частину грошей. Однак робота автомайстрів у США дорога, шахраїв карають суворо і, в решті решт, гра може виявитись не вартою свічок. Тож простіше, а часто і дешевше, здати пошкоджений автомобіль на металобрухт і не мати головного болю.

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Деякі з машин, що потрапляють на звалище, йдуть на запчастини, та більшість потрапляє під прес, переплавляється і згодом може знову потрапити у гараж, вже у вигляді щойно придбаної нової моделі.

Цікаво, що менталітет американців дозволяє їм не лише “викидати у сміття” життєздатні автомобілі, а ще й зовсім не перейматись тим, аби дістати з них цінні речі – у деяких машинах колишні водії полишили інструменти, телефони, патрони до вогнепальної зброї та дрібні гроші.

Увага! Відеозапис містить ненормативну лексику.

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