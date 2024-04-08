Чи не кожен автовласник хоч раз в житті стикався з проблемою недоливу пального. Адже для власника заправки це найпростіший спосіб отримати додатковий, не задекларований прибуток. Експерти Інституту споживчих експертиз перевірили, чи справді зараз існує проблема з недоливом найбільш популярного бензину А 95 в мережах українських АЗС.

Контрольні зразки було відібрано в мережах преміальних брендів (ОККО, WOG, UPG, KLO, PARALLEL), а також в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (УКРНАФТА, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE). І насамкінець, для контрасту, заміряли точність відпуску на одній з нелегальних «бочок».

Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на перевірку. Результати виявилися досить несподіваними.

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Чому і як не доливають

Спочатку трохи про «природу» недоливу. Для нечесних продавців це може бути поставлений на потік вельми прибутковий і постійний процес. Схема тут досить проста. Або сама колонка калібрується з похибкою на недолив (законодавство дозволяє похибку до 0,5%, а встановити можуть будь-яку), або встановлюється спеціальний «жучок», який фальсифікує показники наливу як на самій колонці, так і в касовій системі.

Причому такі пристрої можуть приводитися в дію та відключатися мобільним телефоном і виявити їх практично неможливо. Мотивації у шахраїв хоч відбавляй, оскільки залежно від проливу, така схема може приносити до мільйона гривень на рік з одної АЗС!

Або ж інша ситуація, коли таким чином керівництво кожної конкретно АЗС намагається компенсувати втрати на логістиці. Як відомо, відвантаження палива з нафтобази здійснюється в кілограмах, а прийом в резервуар АЗС – в літрах. Тож деякі особливо хитрі водії бензовозів просто чекають, поки цистерна нагріється на сонці. Коли температура пального піднімається, кількість кілограмів не змінюється, а кількість літрів збільшується приблизно на 5-7% від початкового об'єму. Після цього водій бензовоза направляється на потрібну АЗС і спокійно зливає паливо в обсязі, який відповідає температурі палива при відвантаженні. Надлишки залишаються в баку бензовоза, і потім стають власністю водія – профіт.

Своєю чергою, керівники АЗС хочуть ліквідувати недостачу і недоливом клієнтам компенсують фактично недоотриманий обсяг пального. Ситуація досить розповсюджена і мережі про неї знають. Намагаються боротися, наприклад, встановлюючи контрольно-вимірювальне обладнання в резервуари, але не завжди це розв'язує проблему.

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Як перевіряли недолив

Отже, зразки бензину А-95, придбаних на АЗС, виміряли в лабораторії мірним циліндром, та перерахували густину. Далі за спеціальною формулою спеціалісти привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися на АЗС. Таким чином, було визначено, що в семи (!) з тринадцяти перевірених мереж недолив складав більше, ніж 0,5%. В деяких випадках – набагато більше.

Результати експерти розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або (і не це жарт!), перелив. В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.

Зокрема, державна мережа УКРНАФТА виявилася єдиною, в якій зафіксовано перелив, на 0,4%. Тобто по факту, за ціною стели цієї мережі, виходить додаткова знижка 21 коп./літр.

Ніби дрібниця, але приємно. Друге місце – у компанії WOG. І хоча тут і не дарують нічого, але недолив склав всього 0,05%, тобто 3 копійки на літрі. Знаючи, як сучасні компанії ставляться до своєї економіки, можна припустити, що це і є точна вартість крапель, які випадають з пістолета, поки клієнт несе його до бака. Мінімальні значення виявлено також у столичної KLO та східноукраїнської мережі PARALLEL, по 0,15% або 8 коп./літр. Вклалися в нормативи і інші лідери ринку – ОККО та UPG, але відрив у два рази більший, ніж у конкурентів, відповідно, 14 та 16 коп./літр.

У аутсайдерів картина набагато сумніша. АЗС мереж BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE не доливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Втім, рекордсменом прогнозовано виявилася нелегальна «бочка», на якій залили менше майже на 5 відсотків, або 2 гривні 30 коп! А на другому місці, досить несподівано, опинилася полтавська BVS, в якій клієнти не доотримають 4,4% оплаченого бензину, або 2 гривні 24 копійки на літрі. У інших учасників недолив склав в діапазоні від 1 до 2-х відсотків, в перерахунку від 55 копійок до гривні на літрі бензину.

Результати перевірки на точність наливу на українських АЗС, березень 2024 р:

АЗС Фактичний відпуск, см3 % недоливу Вартість 1 літра пального, грн Вартість недоливу, грн./літр WOG 1999 0,05 56,99 0,03 ОККО 1995 0,25 56,99 0,14 UPG 1994 0,3 52,90 0,16 KLO 1997 0,15 54,49 0,08 PARALLEL 1997 0,15 53,99 0,08 УКРНАФТА 2008 +0,4 51,90 -0,21 ANP 1960 2 52,80 1,06 MANGO 1970 1,5 49,95 0,75 БРСМ-НАФТА 1979 1,05 50,79 0,53 MARSHALL 1971 1,45 53,90 0,78 BVS 1912 4,4 50,99 2,24 PIT LANE 1982 0,9 50,00 0,45 Нелегальна АЗС (бочка) 1905 4,75 48,50 2,30

Висновки

Як зазначив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, «можна припустити, що у деяких мережах дискаунтерів недолив де-факто став бізнес-моделлю, щоб показати нижчу ціну на стелі. Якщо порахувати фактичну вартість літру: від ціни топ-мереж відняти персональну знижку клієнтів, а до ціни певних дискаунтерів додати вартість недоливу, то різниця складе всього 1.5-2 гривні». Разом з тим, треба зважати й на якість пального.

Експертами Інституту неодноразово фіксувалися серйозні порушення стандартів якості саме в тих мережах, які цього разу потрапили в антирейтинг точності наливу.