Чи не кожен автовласник хоч раз в житті стикався з проблемою недоливу пального. Адже для власника заправки це найпростіший спосіб отримати додатковий, не задекларований прибуток. Експерти Інституту споживчих експертиз перевірили, чи справді зараз існує проблема з недоливом найбільш популярного бензину А 95 в мережах українських АЗС.
Контрольні зразки було відібрано в мережах преміальних брендів (ОККО, WOG, UPG, KLO, PARALLEL), а також в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (УКРНАФТА, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE). І насамкінець, для контрасту, заміряли точність відпуску на одній з нелегальних «бочок».
Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на перевірку. Результати виявилися досить несподіваними.
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Чому і як не доливають
Спочатку трохи про «природу» недоливу. Для нечесних продавців це може бути поставлений на потік вельми прибутковий і постійний процес. Схема тут досить проста. Або сама колонка калібрується з похибкою на недолив (законодавство дозволяє похибку до 0,5%, а встановити можуть будь-яку), або встановлюється спеціальний «жучок», який фальсифікує показники наливу як на самій колонці, так і в касовій системі.
Причому такі пристрої можуть приводитися в дію та відключатися мобільним телефоном і виявити їх практично неможливо. Мотивації у шахраїв хоч відбавляй, оскільки залежно від проливу, така схема може приносити до мільйона гривень на рік з одної АЗС!
Або ж інша ситуація, коли таким чином керівництво кожної конкретно АЗС намагається компенсувати втрати на логістиці. Як відомо, відвантаження палива з нафтобази здійснюється в кілограмах, а прийом в резервуар АЗС – в літрах. Тож деякі особливо хитрі водії бензовозів просто чекають, поки цистерна нагріється на сонці. Коли температура пального піднімається, кількість кілограмів не змінюється, а кількість літрів збільшується приблизно на 5-7% від початкового об'єму. Після цього водій бензовоза направляється на потрібну АЗС і спокійно зливає паливо в обсязі, який відповідає температурі палива при відвантаженні. Надлишки залишаються в баку бензовоза, і потім стають власністю водія – профіт.
Своєю чергою, керівники АЗС хочуть ліквідувати недостачу і недоливом клієнтам компенсують фактично недоотриманий обсяг пального. Ситуація досить розповсюджена і мережі про неї знають. Намагаються боротися, наприклад, встановлюючи контрольно-вимірювальне обладнання в резервуари, але не завжди це розв'язує проблему.
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Як перевіряли недолив
Отже, зразки бензину А-95, придбаних на АЗС, виміряли в лабораторії мірним циліндром, та перерахували густину. Далі за спеціальною формулою спеціалісти привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися на АЗС. Таким чином, було визначено, що в семи (!) з тринадцяти перевірених мереж недолив складав більше, ніж 0,5%. В деяких випадках – набагато більше.
Результати експерти розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або (і не це жарт!), перелив. В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.
Зокрема, державна мережа УКРНАФТА виявилася єдиною, в якій зафіксовано перелив, на 0,4%. Тобто по факту, за ціною стели цієї мережі, виходить додаткова знижка 21 коп./літр.
Ніби дрібниця, але приємно. Друге місце – у компанії WOG. І хоча тут і не дарують нічого, але недолив склав всього 0,05%, тобто 3 копійки на літрі. Знаючи, як сучасні компанії ставляться до своєї економіки, можна припустити, що це і є точна вартість крапель, які випадають з пістолета, поки клієнт несе його до бака. Мінімальні значення виявлено також у столичної KLO та східноукраїнської мережі PARALLEL, по 0,15% або 8 коп./літр. Вклалися в нормативи і інші лідери ринку – ОККО та UPG, але відрив у два рази більший, ніж у конкурентів, відповідно, 14 та 16 коп./літр.
У аутсайдерів картина набагато сумніша. АЗС мереж BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE не доливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Втім, рекордсменом прогнозовано виявилася нелегальна «бочка», на якій залили менше майже на 5 відсотків, або 2 гривні 30 коп! А на другому місці, досить несподівано, опинилася полтавська BVS, в якій клієнти не доотримають 4,4% оплаченого бензину, або 2 гривні 24 копійки на літрі. У інших учасників недолив склав в діапазоні від 1 до 2-х відсотків, в перерахунку від 55 копійок до гривні на літрі бензину.
Результати перевірки на точність наливу на українських АЗС, березень 2024 р:
|
АЗС
|
Фактичний відпуск, см3
|
% недоливу
|
Вартість 1 літра пального, грн
|
Вартість недоливу, грн./літр
|
WOG
|
1999
|
0,05
|
56,99
|
0,03
|
ОККО
|
1995
|
0,25
|
56,99
|
0,14
|
UPG
|
1994
|
0,3
|
52,90
|
0,16
|
KLO
|
1997
|
0,15
|
54,49
|
0,08
|
PARALLEL
|
1997
|
0,15
|
53,99
|
0,08
|
УКРНАФТА
|
2008
|
+0,4
|
51,90
|
-0,21
|
ANP
|
1960
|
2
|
52,80
|
1,06
|
MANGO
|
1970
|
1,5
|
49,95
|
0,75
|
БРСМ-НАФТА
|
1979
|
1,05
|
50,79
|
0,53
|
MARSHALL
|
1971
|
1,45
|
53,90
|
0,78
|
BVS
|
1912
|
4,4
|
50,99
|
2,24
|
PIT LANE
|
1982
|
0,9
|
50,00
|
0,45
|
Нелегальна АЗС (бочка)
|
1905
|
4,75
|
48,50
|
2,30
Висновки
Як зазначив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, «можна припустити, що у деяких мережах дискаунтерів недолив де-факто став бізнес-моделлю, щоб показати нижчу ціну на стелі. Якщо порахувати фактичну вартість літру: від ціни топ-мереж відняти персональну знижку клієнтів, а до ціни певних дискаунтерів додати вартість недоливу, то різниця складе всього 1.5-2 гривні». Разом з тим, треба зважати й на якість пального.
Експертами Інституту неодноразово фіксувалися серйозні порушення стандартів якості саме в тих мережах, які цього разу потрапили в антирейтинг точності наливу.