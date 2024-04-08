Едва ли не каждый автовладелец хоть раз в жизни сталкивался с проблемой недолива топлива. Ведь для владельца заправки это самый простой способ получить дополнительную, не задекларированную прибыль. Эксперты Института потребительских экспертиз проверили, действительно ли сейчас существует проблема с недоливом наиболее популярного бензина А 95 в сетях украинских АЗС.
Контрольные образцы были отобраны в сетях премиальных брендов (ОККО, WOG, UPG, KLO, PARALLEL), а также в сетях, позиционирующих себя как дискаунтеры (УКРНАФТА, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE). И напоследок, для контраста, замеряли точность отпуска на одной из нелегальных "бочек".
Далее образцы были доставлены в аккредитованную лабораторию на проверку. Результаты оказались достаточно интересными.
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Почему и как не доливают
Сначала немного о "природе" недолива. Для нечестных продавцов это может быть поставленный на поток весьма прибыльный и постоянный процесс. Схема здесь довольно простая. Либо сама колонка калибруется с погрешностью на недолив (законодательство разрешает погрешность до 0,5%, а установить могут любую), либо устанавливается специальный "жучок", который фальсифицирует показатели налива как на самой колонке, так и в кассовой системе.
Причем такие устройства могут приводиться в действие и отключаться мобильным телефоном и обнаружить их практически невозможно. Мотивации у мошенников хоть отбавляй, поскольку в зависимости от пролива, такая схема может приносить до миллиона гривен в год с одной АЗС!
Или же другая ситуация, когда таким образом руководство каждой конкретно АЗС пытается компенсировать потери на логистике. Как известно, отгрузка топлива с нефтебазы осуществляется в килограммах, а прием в резервуар АЗС – в литрах. Поэтому некоторые особо хитрые водители бензовозов просто ждут, пока цистерна нагреется на солнце. Когда температура топлива поднимается, количество килограммов не меняется, а количество литров увеличивается примерно на 5-7% от первоначального объема. После этого водитель бензовоза направляется на нужную АЗС и спокойно сливает топливо в объеме, который соответствует температуре топлива при отгрузке. Излишки остаются в баке бензовоза, и потом становятся собственностью водителя – профит.
В свою очередь, руководители АЗС хотят ликвидировать недостачу и недоливом клиентам компенсируют фактически недополученный объем горючего. Ситуация достаточно распространенная, и сети о ней знают. Пытаются бороться, например, устанавливая контрольно-измерительное оборудование в резервуары, но не всегда это решает проблему.
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Как проверяли недолив
Итак, образцы бензина А-95, приобретенных на АЗС, измерили в лаборатории мерным цилиндром, и пересчитали плотность. Далее по специальной формуле специалисты привели объемы к температуре, при которой пробы отбирались на АЗС. Таким образом, было определено, что в семи (!) из тринадцати проверенных сетей недолив составлял более, чем 0,5%. В некоторых случаях – намного больше.
Результаты эксперты разделили на две зоны – зеленую и красную. В первую попали сети, в которых был зафиксирован допустимый недолив (напомним, закон позволяет до 0,5%) или (и не это шутка!), перелив. Во вторую – соответственно АЗС, где заправили меньше горючего, чем было оплачено.
В частности, государственная сеть УКРНАФТА оказалась единственной, в которой зафиксирован перелив, на 0,4%. То есть по факту, по цене стелы этой сети, получается дополнительная скидка 21 коп./литр.
Вроде мелочь, но приятно. Второе место – у компании WOG. И хотя здесь и не дарят ничего, но недолив составил всего 0,05%, то есть 3 копейки на литре. Зная, как современные компании относятся к своей экономике, можно предположить, что это и есть точная стоимость капель, которые выпадают из пистолета, пока клиент несет его к баку. Минимальные значения выявлены также у столичной KLO и восточноукраинской сети PARALLEL, по 0,15% или 8 коп./литр. Уложились в нормативы и другие лидеры рынка – ОККО и UPG, но отрыв в два раза больше, чем у конкурентов, соответственно, 14 и 16 коп./литр.
У аутсайдеров картина гораздо печальнее. АЗС сетей BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE не доливают своим клиентам больше, чем разрешенные 0,5%. Впрочем, рекордсменом прогнозируемо оказалась нелегальная "бочка", на которой залили меньше почти на 5 процентов, или 2 гривны 30 коп! А на втором месте, довольно неожиданно, оказалась полтавская BVS, в которой клиенты не дополучат 4,4% оплаченного бензина, или 2 гривны 24 копейки на литре. У остальных участников недолив составил в диапазоне от 1 до 2-х процентов, в пересчете от 55 копеек до гривны на литре бензина.
Результаты проверки на точность налива на украинских АЗС, март 2024 г:
|
АЗС
|
Фактический отпуск, см3
|
% недолива
|
Стоимость 1 литра топлива, грн
|
Стоимость недолива, грн./литр
|
WOG
|
1999
|
0,05
|
56,99
|
0,03
|
ОККО
|
1995
|
0,25
|
56,99
|
0,14
|
UPG
|
1994
|
0,3
|
52,90
|
0,16
|
KLO
|
1997
|
0,15
|
54,49
|
0,08
|
ПАРАЛЛЕЛЬ
|
1997
|
0,15
|
53,99
|
0,08
|
УКРНАФТА
|
2008
|
+0,4
|
51,90
|
-0,21
|
ANP
|
1960
|
2
|
52,80
|
1,06
|
МАНГО
|
1970
|
1,5
|
49,95
|
0,75
|
БРСМ-НАФТА
|
1979
|
1,05
|
50,79
|
0,53
|
МАРШАЛЛ
|
1971
|
1,45
|
53,90
|
0,78
|
BVS
|
1912
|
4,4
|
50,99
|
2,24
|
PIT LINE
|
1982
|
0,9
|
50,00
|
0,45
|
Нелегальная АЗС (бочка)
|
1905
|
4,75
|
48,50
|
2,30
Выводы
Как отметил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец, "можно предположить, что в некоторых сетях дискаунтеров недолив де-факто стал бизнес-моделью, чтобы показать более низкую цену на потолке. Если посчитать фактическую стоимость литра: от цены топ-сетей вычесть персональную скидку клиентов, а к цене определенных дискаунтеров добавить стоимость недолива, то разница составит всего 1.5-2 гривны". Вместе с тем, надо учитывать и качество топлива.
Экспертами Института неоднократно фиксировались серьезные нарушения стандартов качества именно в тех сетях, которые на этот раз попали в антирейтинг точности налива.