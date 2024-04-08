Едва ли не каждый автовладелец хоть раз в жизни сталкивался с проблемой недолива топлива. Ведь для владельца заправки это самый простой способ получить дополнительную, не задекларированную прибыль. Эксперты Института потребительских экспертиз проверили, действительно ли сейчас существует проблема с недоливом наиболее популярного бензина А 95 в сетях украинских АЗС.

Контрольные образцы были отобраны в сетях премиальных брендов (ОККО, WOG, UPG, KLO, PARALLEL), а также в сетях, позиционирующих себя как дискаунтеры (УКРНАФТА, BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE). И напоследок, для контраста, замеряли точность отпуска на одной из нелегальных "бочек".

Далее образцы были доставлены в аккредитованную лабораторию на проверку. Результаты оказались достаточно интересными.

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Почему и как не доливают

Сначала немного о "природе" недолива. Для нечестных продавцов это может быть поставленный на поток весьма прибыльный и постоянный процесс. Схема здесь довольно простая. Либо сама колонка калибруется с погрешностью на недолив (законодательство разрешает погрешность до 0,5%, а установить могут любую), либо устанавливается специальный "жучок", который фальсифицирует показатели налива как на самой колонке, так и в кассовой системе.

Причем такие устройства могут приводиться в действие и отключаться мобильным телефоном и обнаружить их практически невозможно. Мотивации у мошенников хоть отбавляй, поскольку в зависимости от пролива, такая схема может приносить до миллиона гривен в год с одной АЗС!

Или же другая ситуация, когда таким образом руководство каждой конкретно АЗС пытается компенсировать потери на логистике. Как известно, отгрузка топлива с нефтебазы осуществляется в килограммах, а прием в резервуар АЗС – в литрах. Поэтому некоторые особо хитрые водители бензовозов просто ждут, пока цистерна нагреется на солнце. Когда температура топлива поднимается, количество килограммов не меняется, а количество литров увеличивается примерно на 5-7% от первоначального объема. После этого водитель бензовоза направляется на нужную АЗС и спокойно сливает топливо в объеме, который соответствует температуре топлива при отгрузке. Излишки остаются в баке бензовоза, и потом становятся собственностью водителя – профит.

В свою очередь, руководители АЗС хотят ликвидировать недостачу и недоливом клиентам компенсируют фактически недополученный объем горючего. Ситуация достаточно распространенная, и сети о ней знают. Пытаются бороться, например, устанавливая контрольно-измерительное оборудование в резервуары, но не всегда это решает проблему.

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Как проверяли недолив

Итак, образцы бензина А-95, приобретенных на АЗС, измерили в лаборатории мерным цилиндром, и пересчитали плотность. Далее по специальной формуле специалисты привели объемы к температуре, при которой пробы отбирались на АЗС. Таким образом, было определено, что в семи (!) из тринадцати проверенных сетей недолив составлял более, чем 0,5%. В некоторых случаях – намного больше.

Результаты эксперты разделили на две зоны – зеленую и красную. В первую попали сети, в которых был зафиксирован допустимый недолив (напомним, закон позволяет до 0,5%) или (и не это шутка!), перелив. Во вторую – соответственно АЗС, где заправили меньше горючего, чем было оплачено.

В частности, государственная сеть УКРНАФТА оказалась единственной, в которой зафиксирован перелив, на 0,4%. То есть по факту, по цене стелы этой сети, получается дополнительная скидка 21 коп./литр.

Вроде мелочь, но приятно. Второе место – у компании WOG. И хотя здесь и не дарят ничего, но недолив составил всего 0,05%, то есть 3 копейки на литре. Зная, как современные компании относятся к своей экономике, можно предположить, что это и есть точная стоимость капель, которые выпадают из пистолета, пока клиент несет его к баку. Минимальные значения выявлены также у столичной KLO и восточноукраинской сети PARALLEL, по 0,15% или 8 коп./литр. Уложились в нормативы и другие лидеры рынка – ОККО и UPG, но отрыв в два раза больше, чем у конкурентов, соответственно, 14 и 16 коп./литр.

У аутсайдеров картина гораздо печальнее. АЗС сетей BVS, БРСМ-НАФТА, ANP, MANGO, MARSHALL, PIT LANE не доливают своим клиентам больше, чем разрешенные 0,5%. Впрочем, рекордсменом прогнозируемо оказалась нелегальная "бочка", на которой залили меньше почти на 5 процентов, или 2 гривны 30 коп! А на втором месте, довольно неожиданно, оказалась полтавская BVS, в которой клиенты не дополучат 4,4% оплаченного бензина, или 2 гривны 24 копейки на литре. У остальных участников недолив составил в диапазоне от 1 до 2-х процентов, в пересчете от 55 копеек до гривны на литре бензина.

Результаты проверки на точность налива на украинских АЗС, март 2024 г:

АЗС Фактический отпуск, см3 % недолива Стоимость 1 литра топлива, грн Стоимость недолива, грн./литр WOG 1999 0,05 56,99 0,03 ОККО 1995 0,25 56,99 0,14 UPG 1994 0,3 52,90 0,16 KLO 1997 0,15 54,49 0,08 ПАРАЛЛЕЛЬ 1997 0,15 53,99 0,08 УКРНАФТА 2008 +0,4 51,90 -0,21 ANP 1960 2 52,80 1,06 МАНГО 1970 1,5 49,95 0,75 БРСМ-НАФТА 1979 1,05 50,79 0,53 МАРШАЛЛ 1971 1,45 53,90 0,78 BVS 1912 4,4 50,99 2,24 PIT LINE 1982 0,9 50,00 0,45 Нелегальная АЗС (бочка) 1905 4,75 48,50 2,30

Выводы

Как отметил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец, "можно предположить, что в некоторых сетях дискаунтеров недолив де-факто стал бизнес-моделью, чтобы показать более низкую цену на потолке. Если посчитать фактическую стоимость литра: от цены топ-сетей вычесть персональную скидку клиентов, а к цене определенных дискаунтеров добавить стоимость недолива, то разница составит всего 1.5-2 гривны". Вместе с тем, надо учитывать и качество топлива.

Экспертами Института неоднократно фиксировались серьезные нарушения стандартов качества именно в тех сетях, которые на этот раз попали в антирейтинг точности налива.