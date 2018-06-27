Більше трьох сотень автомобілів знайшли нових власників, а вартість майже кожного лота перевершила оціночну вартість у кілька разів.

Розпродаж колекції приватного музею Дена Хартога (Den Hartogh Museum) стала помітною подією у світі любителів класичних автомобілів – за 300 лотів на аукціоні Bonhams змагались більше 500 покупців з усього світу.

Колекція Дена Хартога, про яку ми писали раніше, відрізнялася різноманітністю, оскільки шанувальник “блакитного овала” роками скуповував усе, що могло представляти хоч якусь цінність і мало логотип Ford. У зібранні колекціонера були перші Форди, звичайні серійні авто та рідкісні і унікальні машини, автобуси, пожежні машини, гоночні боліди тощо.

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Торги тривали близько 10 годин, обслуговували їх чотири аукціоніста. Колекція була розпродана повністю, на 300+ лотів покупці витратили 6 157 353 евро або близько 7,2 млн доларів.

Найдорожчим лотом аукціону став Ford Model B 1905 року випуску з відкритим кузовом без дверей типу “тонно”, котрий Ден Хартог придбав у готелю Imperial Palace в Лас-Вегасі (зараз називається The Lynq). За цей лот розгорілась найзапекліша боротьба, торги стали найтривалішими на аукціоні, і в решті решт машину було продано за 419 750 євро, що у 7 разів перевищило оціночну вартість. Така сума стала рекордною, найбільшою, що будь-коли була сплачена за Ford Model B. Відзначимо, що “Модель Б” випускались з 1904 по 1906 роки, усього з воріт заводу вийшло близько 500 таких машин, а до нашого часу дійшли усього 7-8 екземплярів.

Другим найдорожчим лотом аукціону Bonhams став наступник Ford Model B – модель з індексом “K”, що мала кузов типу “фаетон”. Цей лот був проданий за 345 000 євро.

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Фото: Автомобілі з колекції Дена Хартога / Bonhams

Надзвичайно цікавими для покупців виявились незвичайні автомобілі Ford, як то снігохід на гусеничному ходу на базі Ford Model A 1930 року. При оціночної вартості у 20-30 тисяч євро, снігохід був проданий за 87 400 євро. Авто-крамничку на колесах на базі Ford Model AA 1928 року, оснащену всим необхідним для приготування та продажу попкорну придбав чоловік з Нової Зеландії, котрий спеціально заради цього авто прилетів до Європи і виклав за машину 46 000 євро.

Піт Ден Хартог захоплювався автомобілями Форд з раннього дитинства – його батько, власник успішної транспортної компанії, закуповував машини цієї марки для свого бізнесу. У 1956 році, успадкувавши компанію від батька, Піт Ден Хартог почав купувати автомобілі Ford, поставивши собі за мету зібрати найбільш повну колекцію з усіх моделей марки, що будь-коли випускались. У 1997 він відкрив доступ до своєї колекції для публіки у власному музеї в місті Хіллегом (Нідерланди). Згодом зібрання Хартога було визнано Книгою рекордів Гіннесса найбільшою у світі приватною колекцією.

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