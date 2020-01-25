Поняття про прекрасне у кожного свої – і ми пропонуємо нашу версію найкрасивіших машин середини ХХ століття. Попереджаємо, що в цьому списку не буде багаторазово оспіваних ікон стилю, але обіцяємо, що обрані нами машини не здадуться вам нудними.

Автомобільний світ живе за законами світу людей: одні моделі весь час на слуху, інші відомі тільки власникам і вузькому колу фахівців. Але ж насправді маловідомі машини можуть бути куди цікавішими за ті, що вважаються культовими – в тому числі і з точки зору дизайну.

Тому ми легко відібрали найкрасивішу сімку машин 1950-х включно з маловідомими. Чому саме 50-і? Післявоєнний період цікавий тим, що і в Старому, і в Новому світі він став епохою підйому автовиробництва і революційних змін в дизайні. Сподіваємося, ви погодитеся з нашим вибором.

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Muntz Jet (США, 1950 р.)

Сьогодні про цю машину не знає ніхто, а колись на ній їздили виключно великі люди: зірки кіно, музиканти, провідні персони шоу-бізнесу. Всі екземпляри Muntz Jet (вона ж – Muntz Road-Jet) відрізнялися між собою, і не тільки тому, що кожен кузов робився вручну. Кожна машина робилася під замовлення, всього зібрали 394 штуки, і різними могли бути навіть мотори.

Зовнішність єдиної моделі "Манца" відрізнялася від вигадливих машин середини ХХ століття низьким силуетом і гладкими, лаконічними поверхнями кузова, який одночасно виглядав переконливо і впевнено. Вражає оснащення: бар з льодовиком, магнітофон, радіотелефон, динаміки в кік-панелях інтер’єру та ремені безпеки. Багато з цих звичних сьогодні деталей були використані вперше. Muntz заснував новий клас автомобілів – великих люксових купе і родстерів типу Сadillac Eldorado, Buick Riviera і Ford Thunderbird, який набув поширення і у виробників преміум-класу в Європі.

NSU Sport-Prinz (ФРН, 1959 р.)

Маленький і недорогий автомобіль теж може бути дуже цікавим з точки зору дизайну. Стильне купе для німецького автовиробника розробили італійці з Bertone. Як і у базового тудора, 20-сильний двигун з повітряним охолодженням об'ємом 0,6 л розташовувався ззаду, в одному блоці з трансмісією. Машина була досить поширеною в Західній Німеччині, за 9 років випустили понад 20 тис. шт.

ЗІМ ГАЗ-12 (СРСР, 1949 – 1960 рр.)

Найцікавіший автомобіль, що поєднує в своїй зовнішності представницькі і демократичні риси: машина проектувалася як транспорт для державних топ-чиновників, але при тому випускалася в серії як таксі, "швидка допомога" і продавалася в магазині для "приватників" (ціна – 40 тис. крб.).

Номенклатурний седан був унікальний відразу за кількома статтями. По-перше, на початку п'ятдесятих навіть в освіченій Європі ніхто не випускав таких великих машин – довгих шестивіконних седанів. А по-друге, при довжині 5,5 м і базі 3,200 м ЗІМ не мав рами, в той час як несучий кузов в ті часи був навіть не у всіх компактних легковиків.



AC Ace Bristol (Великобританія, 1956 р.)

Істинно класичний спортивний автомобіль, який послужив основою для декількох культових моделей (перш за все знаменитої Cobra від Керрола Шелбі). Лаконічний і стриманий за стилем легкий алюмінієвий кузов поєднував у собі всі кращі риси британської класики.

Проте, він був трохи більший за типові англійські родстери і не настільки консервативний з технічної точки зору: просторова трубчаста рама, незалежна підвіска, дискові гальма і рядна "шістка" під капотом. Модель AC Ace з'явилася в 1953 р., а через пару років її оснастили потужним 2,0-літровим двигуном Bristol, з яким машина набирала 200 км/год і за 9,0 сек розганялася до першої сотні.

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Сadillac Eldorado Convertible Coupe (США, 1953 р.)

В принципі, ще з півдюжини Кадилаків 1950-х претендували на місце в нашій добірці, але ми вибрали саме цей, перший з усієї лінійки Eldorado – розкішних кабріолетів флагманського бренду General Motors. Машина була просто нафарширована опціями, але ми хочемо відзначити насамперед вдалий баланс модних в той час важких, масивних елементів екстер'єру та легкої, ненав'язливої динаміки силуету.

Spatz (ФРН, 1956 р.)

Видатний (у будь-якому разі, на фоні однокласників) автомобіль когорти супербюджетних карликів-мікролітражок. У повоєнні роки Європа користувалася таким видом транспорту, але мало кому вдавалося зробити таку мотоколяску настільки симпатичною.

А ось у німецьких дизайнерів вийшло. Спортивним був не тільки дизайн машинки, але і її конструкція: середньомоторна компоновка (як у Ferrari!), повністю незалежна підвіска (спереду – свічкова!), склопластиковий кузов. Цікаво, що в створенні малятка брав участь метр задньомоторних конструкцій – творець представницьких чехословацьких Tatra Ганс Ледвінка. Наостанок скажемо, що в наш час ця іграшка коштує ніяк не менше $10 000.

Tatra 603 (Чехословаччина, 1957 р.)

Надзвичайно самобутній автомобіль виділявся серед сучасників зовнішнім виглядом. Але особлива його заслуга в тому, що він, не потрапивши в мейнстрім і не ставши засновником нового стилю, так і залишився "з ряду геть".

Максимально узагальнені форми, зализані переходи об’ємів і в той же час – вдало вписані в цей стиль характерні для епохи кілі і вуха повітрязабірників. До речі, конструктивно машина теж неабияка – у неї задньомоторна компоновка і V-подібний 8-циліндровий мотор повітряного охолодження.

Як бачимо, не всі кращі автомобілі століття були красивими, і не всі красиві автомобілі були кращими з точки зору техніки і споживчих якостей. Але така, як-то кажуть, “се ля ві” – як і будь-яке товарне виробництво, автопром насамперед підпорядковується законам маркетингу, а потім вже – технічним та іншим питанням. Хоча – як ми незабаром побачимо – 1950-х років це стосувалося в найменшій мірі.

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