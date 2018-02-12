Минулого тижня найбільш популярні новини стосувалися автомобілів на іноземній реестраціі, експертних прогнозів та якості дорожнього покриття.

Найбільш популярною виявилась новина про ймовірне здешевшання автомобілів Україні. Відомий адвокат Вадим Володарський пояснив своє бачення проблеми автомобілів на єврореєстрації. Виходячи з опису ймовірних сценаріїв розвитку подій, можна не сумніватися в тому, що автомобілі в Україні подешевіють.

Новина з даними офіційної статистики від ДФС, зацікавила багатьох користувачів. Мова йде про кількість автомобілів на іноземній реєстрації, що в даний момент знаходиться на території України. Нагадаємо, що їх легалізація може суттєво поповнити бюджет країни.

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Відео, зняте у столиці автомобільної промисловості США – місті Детройт, демонструє кілька дорожніх пригод, викликаних вибоїнами. За українськими мірками ці дефекти дорожнього полотна – звичайне явище. Але в США така ситуація призвела до масштабного скандалу та великої кількості судових позовів.

Чому один з найбільш популярних автомобілів «на бляхах» - Audi A6? Відповідь на це питання ми знайшли, але чи зупинить вона бажаючих придбати дорогий автомобіль за дешево?

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Рейтинг найекономічніших дизельних автомобілів Українського авто ринку зацікавив багатьох українців. В цьому немає нічого дивного, оскільки ціна на паливо змушує наших співвітчизників економити.