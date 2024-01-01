Найпотужніший навантажувач Manitou працюватиме на заході України: на що він здатний

Потужну машину ввезли на замовлення, вона працюватиме "на одному з підприємств на заході України". Про це йдеться на ФБ-сторінці виконавця замовлення ТОВ "Вольтех". Щоправда, покупця компанія не називає.

Модель MHT-X 11250 з вантажністю 25 тонн має максимальну операційну висоту 11 метрів. На фото з монтажного процесу підготовки машини до роботи видно, що навантажувач прийшов з класичними вилами. Ця навіска використовується для обробітку різних вантажів – пакованих на піддонах, в коробках чи в тюках.

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Щоправда, це стандартний робочий атрибут. Інструментальна палітра тут набагато ширша. Це може бути як ківш для земляних робіт та піскових матеріалів, вантажно-пасажирська люлька для операцій на висоті, в т.ч. для обслуговування ЛЕП та ремонтно-сервісних робіт в житловій, комунальній сфері, так і кранові гаки, захвати для шин, труб, лісу-кругляка чи рулонів листового металу або паперу. Загалом список робочої атрибутики налічує добрих два десятки фронтальних навісок.

Фото: Вольтех

Увесь цей інструментарій завдяки продуманій системі швидкого кріплення та під'єднання гідравлічних рукавів за лічені хвилини можна замінити для потрібних робіт. Потужна помпова станція забезпечить їх надійну роботу, фіксацію при перенесенні й навіть перевезенні вантажу з місця на місце. Для таких операцій достатньо гідравлічного потоку з продуктивністю 286 л/хв при тиску 345 атм.

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Тут повна гідростатика, що забезпечує достатню результативність як для операційних завдань, так і ходових можливостей. Гідростатична трансмісія робить навантажувач справжнім позашляховиком на будь-яких ґрунтах, оскільки тут привід виведено на всі чотири колеса, які до того ж є керованими (див. демонстраційне відео внизу).

Фото: Вольтех

Привід станції робочим органам та ходовій надає 4-циліндровий двигун 4TN107TT-6SMU2 загальним об'ємом циліндрів 4567 куб см. Він виробляє потужність 211 к.с. (155 кВт). За екологічним форматом це Stage IIIA.

На яких поверхнях ґрунтів чи майданчиків буде працювати телескопічний навантажувач та з якими вантажами оперуватиме, не повідомляється.