Дочірнє підприємство "Укравтогаз" оголосило тендер на обладнання заправок пропан-бутановими модулями.

Дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз" компанія "Укравтогаз" оголосила тендер на покупку і монтаж модулів для роздрібної торгівлі пропан-бутанової сумішшю – найпопулярнішим скрапленим газовим паливом в Україні. Відповідна інформація розміщена на сайті Prozorro.

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У компанії сподіваються оснастити 10 своїх заправок пропан-бутановими модулями за 13,8 млн грн. Зокрема, заправитися автогазом у оператора зможуть жителі Житомирської, Тернопільської, Полтавської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Київської областей, а також Хмельницького та Чернівців.

За даними самої компанії, розміщеним на офіційному сайті, мережа "Укравтогаз" складається з 90 АГЗС. І поки неясно, чи планується оснащувати сучасними модулями інші станції.

"Укравтогаз" давно висловлював намір дообладнати свої АГСЗС і почати торгувати пропан-бутаном. Однак досі до реалізації проекту справа не доходила", — розповів UBR.ua експерт ринку скрапленого газу, заступник керівника "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн.

Слід зазначити, що аналогічний аукціон компанія вже проводила 23 червня. І навіть отримала 2 пропозиції. Але тендер не відбувся: одну заявку "завернули" через несвоєчасно завантажену в систему банківську гарантію, іншу – по цілому ряду невідповідностей кваліфікаційним вимогам.

Так чи інакше, зізнаються експерти, обладнання навіть усіх 90 АГЗС компанії пропан-бутановими модулями не зможе принести істотного впливу на ринок. Більше того, враховуючи той факт, що у компанії немає власних джерел палива, торгувати вона буде тим же ресурсом, що й інші учасники ринку. Так що і цінами "нафтогазівськи" заправки навряд чи зможуть здивувати українських автолюбителів.

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Нагадаємо, що є дві причини, за якими побутовий газ не реалізують на автозаправках:

По-перше: ці два види газу відрізняються за хімічним складом, так як загальний вміст сірки для автогазу становить 50 ppm, а для газу комунально-побутового прийнятна норма становить 130 ppm.

По-друге: газ комунально-побутового призначення реалізується без сплати акцизу, тому коштує набагато дешевше, ніж автомобільний.