Наліпки дозволів для в'їзду в екологічні зони Німеччина скасує

У разі скасування цього атрибута на склі, а це обов'язково буде, електромобілям з відповідними номерними знаками буде дозволено їздити в екологічних зонах без наліпки. Як пише verkehrsrundschau.de, власники електромобілів більше не будуть зобов'язані мати екологічну наклейку.

Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища вже працює над постановою, яка звільнить транспортні засоби з номерними знаками електромобілів від вимоги щодо наклейки.

Читайте також Що означають наліпки рибки, бика та віслюка на автомобілі

Виняток має на меті зменшити бюрократію

"Ми плануємо звільнити транспортні засоби з "екологічними" номерними знаками від вимоги щодо наклейки. Законодавчий процес має бути просунутий якомога швидше", – пояснив парламентський державний секретар Карстен Трегер.

Електронні (екологічні) номерні знаки мають літеру "E" в кінці. Вони є добровільними, але залежно від муніципалітету пропонують такі переваги, як безплатне паркування або користування автобусними смугами. Вони застосовуються до повністю електричних транспортних засобів та деяких гібридних автомобілів із заряджанням від мережі, та можуть працювати на електриці та двигуні внутрішнього згоряння.

Мільйони електромобілів у Німеччині

За даними dpa, станом на 1 липня в Німеччині було зареєстровано близько 1,8 мільйона повністю електричних автомобілів та понад мільйон гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі. Загалом зареєстровано 49,5 мільйона автомобілів.

Читайте також Заборонний знак з автомобілем та крапками: що він означає

Наразі існує 35 екологічних зон, деякі з яких охоплюють кілька міст і муніципалітетів. В'їзд зазвичай дозволений лише за наявності зеленої наклейки, яка видається транспортним засобам з низьким рівнем викидів. Будь-хто, хто в'їжджає в екологічну зону без наклейки, ризикує отримати штраф у розмірі 80 євро (3 907 грн).

Екологічні зони втрачають свою ефективність

До нинішнього часу власники автомобілів отримують наклейки в бюро реєстрації транспортних засобів, TÜV (Технічне управління інспекції), DEKRA (Німецьке агентство автомобільної інспекції) або в авторизованих майстернях. У деяких містах доступні онлайн-заявки.

За даними ADAC (Німецького автомобільного клубу), вартість становить від 5 до 20 євро (від 244 до 976 грн).

Читайте також Яким авто забороняє парковку новий знак

Федеральне агентство з охорони навколишнього середовища загалом вважає екологічні зони успішними, але вказує на їхнє зниження ефективності.

"Оскільки понад 90 відсотків автомобілів наразі відповідають нормам викидів для отримання зеленої наклейки, екологічні зони з їхніми нинішніми критеріями майже не мають жодного ефекту", – зазначає агентство на своєму вебсайті.