Наклейки разрешений для въезда в экологические зоны Германия отменит

ФОТО: сайт gutschild.de|
Такие наклейки на стекле еще имеют юридическую силу, но вот-вот их отменят
В случае отмены этого атрибута на стекле, а это обязательно будет, электромобилям с соответствующими номерными знаками будет разрешено ездить в экологических зонах без наклейки. Как пишет verkehrsrundschau.de, владельцы электромобилей больше не будут обязаны иметь экологическую наклейку.
Федеральное министерство охраны окружающей среды уже работает над постановлением, которое освободит транспортные средства с номерными знаками электромобилей от требования о наклейке.
Исключение имеет целью уменьшить бюрократию
"Мы планируем освободить транспортные средства с "экологическими" номерными знаками от требования по наклейке. Законодательный процесс должен быть продвинут как можно скорее", – объяснил парламентский государственный секретарь Карстен Трегер.
Электронные (экологические) номерные знаки имеют букву "E" в конце. Они являются добровольными, но в зависимости от муниципалитета предлагают такие преимущества, как бесплатная парковка или пользование автобусными полосами. Они применяются для полностью электрических транспортных средств и некоторых гибридных автомобилей с зарядкой от сети, и могут работать на электричестве и двигателе внутреннего сгорания.
Миллионы электромобилей в Германии
По данным dpa, по состоянию на 1 июля в Германии было зарегистрировано около 1,8 миллиона полностью электрических автомобилей и более миллиона гибридных автомобилей с подзарядкой от сети. Всего зарегистрировано 49,5 миллиона автомобилей.
Сейчас существует 35 экологических зон, некоторые из которых охватывают несколько городов и муниципалитетов. Въезд обычно разрешен только при наличии зеленой наклейки, которая выдается транспортным средствам с низким уровнем выбросов. Любой, кто въезжает в экологическую зону без наклейки, рискует получить штраф в размере 80 евро (3 907 грн).
Экологические зоны теряют свою эффективность
До нынешнего времени владельцы автомобилей получают наклейки в бюро регистрации транспортных средств, TÜV (Техническое управление инспекции), DEKRA (Немецкое агентство автомобильной инспекции) или в авторизованных мастерских. В некоторых городах доступны онлайн-заявки.
По данным ADAC (Немецкого автомобильного клуба), стоимость составляет от 5 до 20 евро (от 244 до 976 грн).
Федеральное агентство по охране окружающей среды в целом считает экологические зоны успешными, но указывает на их снижение эффективности.
"Поскольку более 90 процентов автомобилей сейчас соответствуют нормам выбросов для получения зеленой наклейки, экологические зоны с их нынешними критериями почти не имеют никакого эффекта", – отмечает агентство на своем вебсайте.