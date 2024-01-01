Что означают наклейки рыбки, быка и осла на автомобиле

Если с туфелькой или женщиной на венике все понятно без каких-либо толкований, то некоторые наклейки на кузове авто или его стекле заставляют задуматься. В частности, в Европе часто клеят на автомобили рыбку и ослика.

Для примера возьмем Польшу. Там на автомобилях распространенной стала наклейка с силуэтом рыбки. Говорят, что этот символ указывает на принадлежность водителя к христианскому сообществу или об обращении к вере после греховной жизни.

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Это своеобразный оберег, у католиков в изображение еще добавляется символ в виде крестика. Коллаж: Авто24

Рыбка символизирует греческую надпись Ίησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ, то есть рыба, что в переводе читается как Иисус Христос Сын Божий Спаситель.

В Украине такой стикер тоже встречается, хотя и не так часто. Более распространены крестик или иконка в салоне.

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В Польше стикер с рыбкой дополняют символом крестика (кшижика). По вероисповеданию страна католическая и подобные наклейки у верующих довольно распространены.

С такой символикой все понятно – за рулем одна из тех, кто спасет мир. Коллаж: Авто24

А вот в Испании наклейка с символом осла стала предметом споров и даже вражды. Если рыба у верующих как религиозный или просто древний оберег не вызывает распрей, то изображение осла на автомобильных наклейках уже стало политическим атрибутом. А политика – это всегда борьба.

В Испании наиболее распространены две наклейки на машины – быка и осла. Между их сторонниками идет борьба.

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Конечно, самым известным стикером Испании является бык, то есть "Торо де Осборн" (Toro de Osborne), что в конце 50-х годов прошлого столетия использовался на придорожных щитах как реклама коньячной компании.

Для многих испанцев бык символизирует силу, мужество и страсть, которые часто ассоциируются с испанской идентичностью.

А здесь испанцы пытаются отразить символ силы, корриды и защиты животных. Коллаж: Авто24

С другой стороны национальных интересов – осел, известный как "Burro Català". Он более известен как "Каталонский ослик" и очень популярен в Каталонии. Это своеобразный ответ на засилье навязанного образа быка Осборна.

Символ осла призван подчеркнуть каталонские ценности – скромность, настойчивость и стойкость, разнообразие испанской культуры. Кроме того, он стал еще и знаком отстаивания независимости Каталонии.

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Сейчас как минимум каждый третий автомобиль Каталонии обозначен стикером с этим милым животным. Это – своеобразная дань уважения к работящему животному, находящемуся на грани вымирания.

Каталонцы каждый третий автомобиль обозначили ослами. Коллаж: Авто24

Таким образом каталонцы рассматривают своего ослика на стикерах как шуточную альтернативу доминирующему символу быка. По их мнению, осел лучше отражает каталонский дух – настойчивый, трудолюбивый и тесно связанный с природой.

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Но ослу от этого не очень легко. Образ бедняги стали буквально рвать на части каталонские политические партии, которым позарез понадобился этот символ в эмблеме партии.

Вот так каталонский ослик стал мегазвездой и суперпопулярной фигурой, опередив на европейском рынке автомобильные стикеры с символами волков, бульдогов, орлов, ведьм на венике, драконов, которые массовыми так и не стали.