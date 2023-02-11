Наклейки (стикеры) на авто – распространенное явление. И не только для наклеек, предусматривающих правила дорожного движения. Иногда те же ПДД ограничивают размещение их на машине.

Поскольку большинство изображений, которые наносятся в наше время на автомобили, фактически являются пленкой на клеевой основе, здесь мы будем говорить не только о маленьких стикерах, но и больших рисунках и тестах – рекламных и других.

К сожалению, официальная информация о наклейках всех видов по их использованию на транспорте нигде в одном месте не собрана. Так что нам пришлось собирать ее по разным законодательным актам.

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Официальные наклейки

Наверное, самые главные для автомобилиста наклейки – это опознавательные знаки согласно п. 30.3 ПДД Украины. Это, например, знаки "Шипы", "Инвалид", "Учебное транспортное средство", "Ограничение максимальной скорости" и некоторые другие.

Правила дают достаточно демократические указания относительно места, где эти знаки должны быть размещены: “спереди и сзади транспортного средства”, “сзади слева”, “сзади”. Дополнительно уточняется (п. 30.4), что "опознавательные знаки размещаются на высоте 400-1600 мм от поверхности дороги так, чтобы они не ограничивали обзорность и были хорошо видны другим участникам дорожного движения".

Не на каждой машине можно найти место, официально удовлетворяющее требованиям ПДД относительно размещения наклеек – опознавательных знаков.

Из этого вроде как следует, что на большинстве легковых автомобилей удобное место под такие параметры – лобовое и заднее стекло. Но п. 31.4.7 ПДД отмечает, что нельзя размещать на стекле дополнительные предметы или покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя и ухудшающие его прозрачность. При этом критерии "ухудшения прозрачности" и "ограничения обзорности" здесь не определены – то есть в принципе можно забирать на штрафплощадку чуть ли не каждую машину, скажем, с наклейкой "Водитель с инвалидностью".

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Но несколько намеков в разных пунктах ПДД Украины косвенно указывают, что приемлемым местом для размещения наклеек на лобовом стекле можно считать его верхнюю правую часть. К примеру, именно в этом углу п. 31.4.7. предписывает приклеивать радиочастотную метку о прохождении технического осмотра.

Меньше всего мешают обзорности с водительского места наклейки в углах лобового стекла. Относительно заднего такое можно сказать по отношению не ко всем моделям авто.

Интересно, что в европейских странах, похоже, столь же безопасной с точки зрения ограничения обзорности зоной лобового стекла считается его правый нижний угол – там, например, немцы лепят метку экологичного класса авто. А еще украинские ПДД позволяют крепить в верхней части лобового стекла тонированную прозрачную пленку.

Декоративные

Вышеупомянутое касается и неформальных стикеров, которыми владельцы пытаются выделить свою машину среди других. На лобовом и заднем стеклах им точно не место. Хотя иногда автовладельцы используют в качестве носителя сувенирных наклеек левое заднее стекло салона – им водитель почти не пользуется для выяснения обстановки вокруг. Ну и конечно, не запрещено клеить стикеры прямо на кузов.

На номерах

Вне закона использование непрозрачных наклеек на номерных знаках (ст. 37 Закона о дорожном движении) Если какое-либо установленное владельцем препятствие на номере не позволяет четко определить его символы с расстояния 20 метров, водителя накажут штрафом (п. 6 ст. 121 КоАП) за управление автомобилем с номерным знаком, закрытым другими предметами. Такое админнарушение влечет наложение штрафа в размере 850 грн (повторное – 1700 грн).

Наклейки на металлических частях кузова на обзорность не влияют, поэтому главное, чтобы на них не было запрещенных символов и текстов.

Запретные наклейки

Украинское законодательство запрещает наносить на автомобиль изображения, похожие на опознавательные знаки и маркировку транспорта оперативных и специальных служб (п. 30.7 ПДД) – подразумевается в первую очередь символика полиции, “скорой помощи” и т.д.

Изображения, которые по своему размеру мешают воспринимать родной цвет автомобиля, записанный в его документах.

Нельзя использовать наклейки, отражающие свет, кроме бело-красных световозвращающих полосок “Опознавательный знак транспортного средства”. Этот знак наклеивается на транспортные средства сзади горизонтально и симметрично к продольной оси как можно ближе к внешнему габариту транспортного средства.

В тексте на наклейках недопустимы нецензурные слова и пропаганда насилия.

Кроме определенных в ПДД опознавательных знаков существует целая группа шутливых наклеек в том же формате. Официально они не запрещены.

Рекомендация Авто24

Последнее десятилетие как-то подзабылись возможности пленок на клеевой основе как элемента декоративного оформления машины. Между тем, хороший дизайнер может до неузнаваемости изменить автомобіль с помощью цветных элементов из пленки. Это в разы дешевле росписи краской (аэрографии), а главное, "пленочный" тюнинг можно за час-два демонтировать и заменить другим. Важно также то, что в некоторых случаях украсить машину можно и своими силами, ведь цветные пленки типа “оракал” есть в свободном доступе в каждом городе.

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