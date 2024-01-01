Що означають наліпки рибки, бика та віслюка на автомобілі

Якщо з туфелькою чи жінкою на вінику все зрозуміло без будь-яких тлумачень, то деякі наліпки на кузові авто чи його склі змушують задуматися. Зокрема, в Європі часто клеять на автомобілі рибку та віслючка.

Для прикладу візьмемо Польщу. Там на автомобілях поширеною стала наклейка з силуетом рибки. Кажуть, що цей символ вказує на належність водія до християнської спільноти чи про звернення до віри після гріховного життя.

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Це своєрідний оберіг, у католиків в зображення ще додається символ у вигляді хрестика. Колаж: Авто24

Рибка символізує грецький напис Ίησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ, тобто риба, що в перекладі читається як Ісус Христос Син Божий Спаситель.

В Україні такий стікер теж зустрічається, хоча й не так часто. Більш поширеними є хрестик чи іконка в салоні.

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У Польщі стікер з рибкою доповнюють символом хрестика (кшижика). За віросповіданням країна католицька й подібні наліпки у вірян доволі поширені.

З такою символікою все зрозуміло – за кермом одна з тих, хто врятує світ. Колаж: Авто24

А ось в Іспанії наклейка з символом віслюка стала предметом суперечок та навіть ворожнечі. Якщо риба у вірян як релігійний чи просто древній оберіг не викликає чвар, то зображення осла на автомобільних наліпках вже стало політичним атрибутом. А політика – то завжди боротьба.

В Іспанії найбільш поширені дві наліпки на машини – бика та віслюка. Між їх прихильниками точиться боротьба.

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Звісно, найвідомішим стікером Іспанії є бик, тобто "Торо де Осборн" (Toro de Osborne), що наприкінці 50-х років минулого сторіччя використовувався на придорожніх щитах як реклама коньячної компанії.

Для багатьох іспанців бик символізує силу, мужність і пристрасть, які часто асоціюються з іспанською ідентичністю.

А тут іспанці намагаються відобразити символ сили, кориди та захисту тварин. Колаж: Авто24

З іншого боку національних інтересів – осел, відомий як "Burro Català". Він більш знаний як "Каталонський ослик" й дуже популярний в Каталонії. Це своєрідна відповідь на засилля нав'язаного образу бика Осборна.

Символ осла покликаний підкреслити каталонські цінності – скромність, наполегливість і стійкість, різноманітність іспанської культури. Окрім того, він став ще й знаком відстоювання незалежності Каталонії.

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Нині щонайменше кожен третій автомобіль Каталонії позначений стікером з цією милою твариною. Це – своєрідна данина поваги до роботящої тварини, що перебуває на межі вимирання.

Каталонці кожен третій автомобіль позначили віслюками. Колаж: Авто24

Таким чином каталонці розглядають свого ослика на стікерах як жартівливу альтернативу домінуючому символу бика. На їх думку, осел краще відображає каталонський дух – наполегливий, працьовитий і тісно пов'язаний з природою.

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Але віслюку від того не дуже легко. Образ бідолахи стали буквально рвати на частини каталонські політичні партії, яким конче знадобився цей символ в емблемі партії.

Ось так каталонський ослик став мегазіркою та суперпопулярною фігурою, випередивши на європейському ринку автомобільні стікери з символами вовків, бульдогів, орлів, відьом на вінику, драконів, які масовими так і не стали.