Каким авто запрещает парковку новый знак

Правила дорожного движения Германии (StVO) в 2020 году получили дополнительный знак 1010-70 “Каршеринг” (Carsharing). До нынешнего времени многие участники дорожного движения не сразу его распознают, не углубляются в его содержание и не знают его требований. Об этом знаке рассказывают autobild.de и другие немецкие ресурсы.

Знак квадратной конфигурации имеет по краям пиктограммы двух мужчин и двух женщин, а посередине – изображение разрезанного пополам транспортного средства. На стоянках такой знак указывает, что это парковочное место зарезервировано для транспортных средств каршеринга. То есть там разрешено пребывание только машинам с таким статусом.

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Знак введен для улучшения структуры городской мобильности, поскольку каршеринг считается важным инструментом для повышения эффективности использования пространства и экологической безопасности будущей мобильности. Однако здесь есть один нюанс, что может нанести финансовый ущерб водителю такой машины.

Вот так выглядит знак парковки автомобилей каршеринга. Коллаж: Авто25

В описании о предоставленных этим знаком преимуществах есть и запреты для такого транспорта. И на этом немало водителей испытывают горечь санкционных наказаний. Дело в том, что знак не распространяется на частные транспортные средства каршеринга. Его действие распространяется только на официальных поставщиков услуги.

Если же его проигнорировать и все-таки припарковать на этом месте частный каршеринговый автомобиль, то это обернется штрафом в размере 55 евро. Впрочем, не штрафом единым...

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Пока владелец незаконно припаркованного автомобиля будет бегать по делам, его автомобиль за неправильную парковку эвакуатор может вывезти. И это будет сделано на законном основании, поскольку муниципалитеты таким правом наделены. Конечно, это повлечет владельцу автомобиля дополнительные расходы.

Исполнительный директор компании Stadtteilauto Кристиан КлакКомпания в г. Оснабрюк отмечает:

– Один автомобиль каршеринга может заменить до 13 частных автомобилей, поскольку многие люди пользуются одним и тем же транспортным средством. Таким образом, каршеринг помогает уменьшить давление на парковку в городе. Важно, чтобы места каршеринга были заметными и их было легко найти.

По поводу незаконной парковки даже было несколько судебных исков к службам эвакуации и муниципалитетов. Скажем, в январе нынешнего года огласка пошла по поводу решения суда города Гейдельберг. Там городские власти в интересах устойчивого развития мобильности все больше полагаются на услуги каршеринга.

Места для каршеринга часто блокируются неавторизованными транспортными средствами. Фото: мэрия города Гейдельберг

Однако во время проверок было замечено, что эти места часто блокируются незаконно припаркованными транспортными средствами. Рост случаев незаконной парковки снижает привлекательность услуг каршеринга. Поэтому город вводит строгие меры, выдавая предупреждения и эвакуируя транспортные средства за незаконную парковку. Такое не всем понравилось, но...

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Административный суд Дюссельдорфа своим решением подтвердил, что парковка на парковочном месте, предназначенном для каршеринговых транспортных средств, без соответствующей маркировки (наклейки) считается нарушением Закона Германии о дорожном движении (StVO). Это приравнивается к парковке в запретной зоне.

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Нарушением считается даже тот факт, что незаконно припаркованный автомобиль не создает прямых препятствий для движения транспорта или рядом есть свободные места. Знак 1010-70 Carsharing указывает на парковочные места только для машин каршеринга, как это и прописано в Правилах дорожного движения Германии (StVO). Знак разрешает парковку транспортных средств, обозначенных официальной наклейкой для транспортных средств каршеринга.

Одно из 39 новых общественных парковочных мест для совместного использования автомобилей на площади Вилли-Брандт-Плац в г. Оснабрюк. Фото Оливер Вильгельм

Владельцам транспортных средств без такой наклейки может быть выдано для первого раза предупреждение, но когда это повторится – оштрафуют, а если потом снова нарушение, то машину и вывезут на штрафплощадку.

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Таким образом города благодаря парковочным зонам Carsharing делают использование общих автомобилей эффективным и удобным для пользователей. Это ведет к уменьшению пробок в общественном пространстве путем уменьшения давления на парковочные места, более эффективному использованию пространства и продвижению альтернативных услуг.

По подсчетам аналитиков ассоциации ИТ-индустрии Bitkom, совместное использование индивидуальных транспортных средств становится все более популярным. Сейчас прослеживается потенциал для дальнейшего роста. 43 процента людей в Германии в возрасте от 16 лет пользуются услугами совместного проката автомобилей, велосипедов, мопедов или электросамокатов.

87 процентов из опрошенных по телефону людей заявили, что предложения совместного использования экономят деньги, тогда как 10 процентов сказали, что они поощряют тратить больше. 84 процента считают, что предложения совместного использования в первую очередь подходят для ежедневного использования, тогда как 12 процентов рассматривают их скорее как средство передвижения во время отпуска или деловых поездок.

В Эссене ежедневно от пяти до восьми автомобилей ежедневно оказываются "на крючке", поскольку их водители не знают требования знака 1010-70 Carsharing или игнорируют их. Фото: Костас Мицалис, Радио Эссен

Согласно опросу Bitkom, проведенным в сентябре прошлого года, 35 процентов владельцев автомобилей заявили, что отказались бы от своего личного автомобиля, если бы было достаточно возможностей для каршеринга. 31 процент заявили, что не отказались бы от своего автомобиля ни при каких обстоятельствах.

Таким образом количество сторонников каршеринга постепенно растет. Все идет к тому, что и парковочных знаков 1010-70 Carsharing в городах впоследствии станет еще больше.