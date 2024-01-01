Где устанавливают дорожные знаки с котами

Знаки с котами – обычно в форме желтого ромба с черной рамкой. Внутри нанесены черные силуэты с несколькими кошками в прыжке.

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В одиночку кошки также встречаются, там классический силуэт. А вот в изображениях сразу трех кошек все усатые изображены в элегантном прыжке, как в охоте за мышками.

Пояснительная табличка есть, но и без знания японского языка все понятно – коты на дороге, осторожно. Фото: открытые источники

Других животных, зверей, птиц и пресмыкающихся на знаках предупредительной группы множество. И как правило, в одном лице. Во множественном числе часто встречались разве что то ли собаки, то ли похожие на них хвостатые.

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Чаще всего встречаются все-таки предупреждения о кошках. Скажем, в городе Ино, префектура Коти, и на дорогах других регионов, на знаках с силуэтами котов нанесены надписи: "Внимание! Животные!", "Будьте осторожны!" "Внимание, может выпрыгнуть кошка!".

Все предупреждения о возможных препятствиях и призыв к внимательности на водителя подстерегают слева, поскольку здесь левостороннее движение. Фото: открытые источники

По большому счету, Японию можно утвердительно считать рекордсменом по наличию "зоопарковых" знаков, предупреждающих о появлении на дороге усатых, пушистых, копытных плюс плазующих, прыгающих, иногда подлетающих, которые мяукают, лают, шипят, кудахчут, чирикают и выводят всевозможные звуки, переводу не поддающиеся.

О ком предупреждают знаки:

Осторожно, коты.

Осторожно, лягушки.

Осторожно, собаки.

Осторожно, змеи.

Осторожно, белки.

Осторожно, крысы.

Осторожно, летучие мыши.

Осторожно, кролики.

Осторожно, кабаны.

Осторожно, олени.

Осторожно, лоси.

Осторожно, еноты.

Осторожно, медведи.

Осторожно, коровы.

Осторожно, лошади.

Это не полный перечень, а только выборочный. Если знакомиться с интересными предупредительными знаками Японии относительно животных, собранными со всей страны, то они по силуэту понятны. Довольно часто фигуры животных, зверей, птиц или пресмыкающихся дополняют надписи. Они аналогичны тем, что уже выше приведены в примере предупреждений о кошках.

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Есть знаки и о вымирающих видах. Скажем, дикая кошка Ириомоте, которая находится под угрозой исчезновения, живет только на острове Ириомоте в префектуре Окинава. Она ведет ночной образ жизни, поэтому днем ее редко можно встретить, но предупредительные знаки размещены. В темное время они напоминают водителям о наиболее распространенных местах популяции этих диких кошек, что предотвращает их травмирование.

В районе Хоккайдо довольно часто можно встретить знак "Осторожно, корова" - поблизости есть фермы и скот ходит на свободных пастбищах – так он дает больше молока, что по своим вкусовым свойствам вкуснее, чем у коров в загонах или на привязи. Хоккайдо – огромная территория с большой сетью дорог, поэтому знаков там с символами коровы в разных ракурсах очень много.

Украина – не исключение: в Днепре появился неофициальный знак о котах, благодаря которому количество травмированных и раздавленных колесами котов существенно уменьшилось. Фото: Суспільне Дніпро.