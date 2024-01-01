Де встановлюють дорожні знаки з котами

Знаки з котами – зазвичай у формі жовтого ромба з чорною рамкою. Всередині нанесено чорні силуети з кількома кицьками у стрибку.

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Поодинці кішки також зустрічаються, там класичний силует. А ось в зображеннях відразу трьох кішок усі вусаті зображені в елегантному стрибку, наче в полюванні за мишками.

Пояснювальна табличка є, але й без знання японської мови усе зрозуміло – коти на дорозі, обережно. Фото: відкриті джерела

Інших тварин, звірів, птахів і плазунів на знаках попереджувальної групи сила силенна. І як правило, в одній особі. У множині часто зустрічалися хіба що чи то собаки, чи то схожі на них хвостаті.

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Найчастіше зустрічаються все-таки попередження про кішок. Скажімо, у місті Іно, префектура Коті, та на дорогах інших регіонів, на знаках з силуетами котів нанесено написи: "Увага! Тварини!", "Будьте обережні!" "Увага, може вистрибнути кішка!".

Усі попередження про ймовірні перешкоди та заклик до уважності на водія чатують зліва, оскільки тут лівосторонній рух. Фото: відкриті джерела

За великим рахунком, Японію можна ствердно вважати рекордсменом за наявністю "зоопаркових" знаків, що попереджають про появу на дорозі вусатих, пухнастих, копитних плюс плазуючих, стрибаючих, інколи підлітаючих, котрі нявкають, гавкають, сичать, кудкудакають, цвірінькають та виводять усілякі звуки, що перекладу не піддаються.

Про кого попереджають знаки:

Обережно, коти.

Обережно, жаби.

Обережно, собаки.

Обережно, змії.

Обережно, білки.

Обережно, щурі.

Обережно, кажани.

Обережно, кролі.

Обережно, кабани.

Обережно, олені.

Обережно, лосі.

Обережно, єноти.

Обережно, ведмеді.

Обережно, корови.

Обережно, коні.

Це не повний перелік, а тільки вибірковий. Якщо знайомитися з цікавими попереджувальними знаками Японії щодо тварин, зібраними з усієї країни, то вони за силуетом зрозумілі. Досить часто фігури тварин, звірів, птахів чи плазунів доповнюють написи. Вони аналогічні тим, що уже вище наведені у прикладі попереджень про кішок.

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Є знаки й про вимираючі види. Скажімо, дика кішка Іріомоте, яка перебуває під загрозою зникнення, живе лише на острові Іріомоте в префектурі Окінава. Вона веде нічний спосіб життя, тому вдень її рідко можна зустріти, але попереджувальні знаки розміщені. У темну пору вони нагадують водіям про найбільш поширені місця популяції цих диких кішок, що запобігає їх травмуванню.

В районі Хоккайдо досить часто можна зустріти знак "Обережно, корова" - поблизу є ферми й худоба ходить на вільних пасовищах – так вона дає більше молока, що за своїми смаковими властивостями смачніше, ніж у корів в кошарах чи на прив’язі. Хоккайдо – величезна територія з великою мережею доріг, тож знаків там з символами корови в різних ракурсах дуже багато.

Україна – не виняток: у Дніпрі з'явився неофіційний знак про котів, завдяки якому кількість травмованих та розчавлених колесами котів суттєво зменшилась. Фото: Суспільне Дніпро.