В Германии могут вернуть дорожные знаки для танков

Глава этой общественной организации считает, что в случае опасности будет непонятно, каким мостом танк сможет при необходимости ехать. Тема стала настолько актуальной, что издание Deutsche Welle не удержалось от изучения этого вопроса.

Союз немецких резервистов считает проблему назревшей и уполномочил руководителя организации донести мнение до широкой общественности. Вопрос стоит ребром: на немецкие мосты и путепроводы должны вернуться дорожные знаки для тяжелой бронетехники и тягачей с ней.

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"Сейчас бундесвер не знает, через какие мосты он может перебросить танки, поскольку состояние многих мостов неизвестно или они уже полностью закрыты", – процитировало Патрика Зенсбурга 15 апреля другое немецкое издание Rheinische Post.

В своих утверждениях Patrick Sensburg обращается к еще не такому далекому прошлому, когда во времена холодной войны желтые знаки с военной классификацией грузоподъемности в Германии устанавливались на дорогах военного назначения. Правда, с 2009 года Минобороны ФРГ отказалось от такой практики. С тех пор их больше не устанавливали, а действующие постепенно демонтировали.

Тема не новая. Во многих странах Европы такие знаки еще существуют, их выставляют на период военных маневров, когда по дорогам осуществляется передислокация военной техники, в т.ч. тяжелой бронетанковой. Редакция Авто24 писала о таком в Польше еще в феврале 2024 года, когда проходили учения Dragon-24. Сейчас этот вопрос назрел в ФРГ.

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По утверждению Deutsche Welle, Бундесвер пока не планирует восстанавливать такие знаки. Оборонное ведомство Германии в возвращении классификаторов грузоподъемности потребности не видит: у военных есть все необходимые маршруты, в том числе на случай, когда нужно подогнать технику для ликвидации последствий стихийного бедствия или еще чего-то.

В прошлом году в Польше во время проведения военных учений Dragon-24 вспомнили о таких знаках и установили перед мостами и путепроводами предупреждения о классе нагрузки военной техники на такие сооружения. Фото: сайт Авто24

Патрик Зенсбург считает, что базы данных Бундесвера для этого мало, потому что "если запланированный маршрут придется изменить, у военных возникнут трудности и они могут стать легкой мишенью".

"Информация о грузоподъемности мостов на маршрутах хранится в базе данных. Она регулярно обновляется", – говорится в ответе Бундесвера на запрос газеты Deutsche Welle.