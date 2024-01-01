В Німеччині можуть повернути дорожні знаки для танків

Очільник цієї громадської організації вважає, що у разі небезпеки буде незрозуміло, яким мостом танк зможе за потреби їхати. Тема стала настільки актуальною, що видання Deutsche Welle не втрималося від вивчення цього питання.

Спілка німецьких резервістів вважає проблему назрілою й уповноважила керівника організації донести думку до широкого загалу. Питання стоїть руба: на німецькі мости та шляхопроводи повинні повернутися дорожні знаки для важкої бронетехніки та тягачів з нею.

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"Зараз бундесвер не знає, через які мости він може перекинути танки, оскільки стан багатьох мостів невідомий або вони вже повністю закриті", – процитувало Патріка Зенсбурга 15 квітня інше німецьке видання Rheinische Post.

У своїх твердженнях Patrick Sensburg звертається до ще не такого далекого минулого, коли за часів холодної війни жовті знаки з військовою класифікацією вантажності встановлювалися у Німеччині на дорогах військового призначення. Щоправда, з 2009 року Міноборони ФРН відмовився від такої практики. Відтоді їх більше не встановлювали, а чинні поступово демонтували.

Тема не нова. У багатьох країнах Європи такі знаки ще існують, їх виставляють на період військових маневрів, коли дорогами здійснюється передислокація воєнної техніки, у т.ч. важкої бронетанкової. Редакція Авто24 писала про таке в Польщі ще у лютому 2024 року, коли проходили навчання Dragon-24. Нині це питання назріло у ФРН.

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За твердженням Deutsche Welle, Бундесвер поки що не планує відновлювати такі знаки. Оборонне відомство Німеччини у поверненні класифікаторів вантажності потреби не бачить: у військових є всі необхідні маршрути, у тому числі на випадок, коли потрібно підігнати техніку для ліквідації наслідків стихійного лиха чи ще чогось.

Торік у Польщі під час проведення військових навчань Dragon-24 згадали про такі знаки й встановили перед мостами та шляхопроводами попередження про клас навантаження військової техніки на такі споруди. Фото: сайт Авто24

Патрік Зенсбург вважає, що бази даних Бундесверу для цього замало, бо "якщо запланований маршрут доведеться змінити, у військових виникнуть труднощі і вони можуть стати легкою мішенню".

"Інформація про вантажопідйомність мостів на маршрутах зберігається в базі даних. Вона регулярно оновлюється", – йдеться у відповіді Бундесверу на запит газети Deutsche Welle.