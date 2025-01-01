Яким авто забороняє парковку новий знак

Правила дорожнього руху Німеччини (StVO) у 2020 році отримали додатковий знак 1010-70 "Каршерінг" (Carsharing). До нинішнього часу багато учасників учасники дорожнього руху не одразу його розпізнають, не заглиблюються в його зміст та не знають його вимог. Про цей знак розповідають autobild.de та інші німецькі ресурси.

Знак квадратної конфігурації має по краях піктограми двох чоловіків та двох жінок, а посередині – зображення розрізаного навпіл транспортного засобу. На стоянках такий знак вказує, що це паркувальне місце зарезервовано для транспортних засобів каршерінгу. Тобто там дозволено перебування лише машинам з таким статусом.

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Знак запроваджено для покращення структури міської мобільності, оскільки каршерінг вважається важливим інструментом для підвищення ефективності використання простору та екологічної безпеки майбутньої мобільності. Однак тут є один нюанс, що може завдати фінансової шкоди водієві такої машини.

Ось так виглядає знак паркування автомобілів каршерінгу. Колаж: Авто25

В описі про надані цим знаком переваги є й заборони для такого транспорту. І на цьому чимало водіїв зазнають гіркоти санкційних покарань. Річ у тім, що знак не поширюється на приватні транспортні засоби каршерінгу. Його дія розповсюджується лише на офіційних постачальників послуги.

Якщо ж його проігнорувати та все-таки припаркувати на цьому місці приватний каршерінговий автомобіль, то це обернеться штрафом у розмірі 55 євро. Втім, не штрафом єдиним…

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Поки власник незаконно припаркованого автомобіля буде бігати у справах, його автомобіль за неправильне паркування евакуатор може вивезти. І це буде зроблено на законній підставі, оскільки муніципалітети таким правом наділені. Звісно, це спричинить власнику автомобіля додаткові витрати.

Виконавчий директор компанії Stadtteilauto Крістіан КлакКомпанія у м. Оснабрюк зазначає:

Один автомобіль каршерінгу може замінити до 13 приватних автомобілів, оскільки багато людей користуються одним і тим самим транспортним засобом. Таким чином, каршерінг допомагає зменшити тиск на паркування в місті. Важливо, щоб місця каршерінгу були помітними та їх було легко знайти.

З приводу незаконного паркування навіть було кілька судових позовів до служб евакуації та муніципалітетів. Скажімо, у січні нинішнього року розголос пішов з приводу рішення суду міста Гейдельберг. Там міська влада в інтересах сталого розвитку мобільності дедалі більше покладається на послуги каршерінгу.

Місця для каршерінгу часто блокуються неавторизованими транспортними засобами. Фото: мерія міста Гейдельберг

Однак під час перевірок було помічено, що ці місця часто блокуються незаконно припаркованими транспортними засобами. Зростання випадків незаконного паркування знижує привабливість послуг каршерінгу. Через це місто запроваджує суворіші заходи, видаючи попередження та евакуюючи транспортні засоби за незаконне паркування. Таке не всім сподобалося, але…

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Адміністративний суд Дюссельдорфа своїм рішенням підтвердив, що паркування на паркувальному місці, призначеному для каршерінгових транспортних засобів, без відповідного маркування (наліпки) вважається порушенням Закону Німеччини про дорожній рух (StVO). Це прирівнюється до паркування у забороненій зоні.

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Порушенням вважається навіть той факт, що незаконно припаркований автомобіль не створює прямих перешкод для руху транспорту чи поряд є вільні місця. Знак 1010-70 Carsharing вказує на паркувальні місця лише для машин каршерінгу, як це й прописано в Правилах дорожнього руху Німеччини (StVO). Знак дозволяє паркування транспортних засобів, позначених офіційною наліпкою для транспортних засобів каршерінгу.

Одне з 39 нових громадських паркувальних місць для спільного використання автомобілів на площі Віллі-Брандт-Плац в м. Оснабрюк. Фото Олівер Вільгельм

Власникам транспортних засобів без такої наклейки може бути видано для першого разу попередження, але коли це повториться – оштрафують, а коли це порушення знову станеться, то машину помістять на евакуатор й вивезуть на штрафмайданчик.

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Таким чином міста завдяки паркувальним зонам Carsharing роблять використання спільних автомобілів ефективним та зручним для користувачів. Це веде до зменшення заторів у громадському просторі шляхом зменшення тиску на паркувальні місця, більш ефективного використання простору та просування альтернативних послуг.

За підрахунками аналітиків асоціації ІТ-індустрії Bitkom, спільне використання індивідуальних транспортних засобів стає дедалі популярнішим. Нині прослідковується потенціал для подальшого зростання. 43 відсотки людей у Німеччині віком від 16 років користуються послугами спільного прокату автомобілів, велосипедів, мопедів або електросамокатів.

87 відсотків з опитаних телефоном людей заявили, що пропозиції спільного використання економлять гроші, тоді як 10 відсотків сказали, що вони заохочують витрачати більше. 84 відсотки вважають, що пропозиції спільного використання в першу чергу підходять для щоденного використання, тоді як 12 відсотків розглядають їх радше як засіб пересування під час відпустки чи ділових поїздок.

В Ессені щодня від п'яти до восьми автомобілів опиняються "на гачку", оскільки їх водії не знають вимоги знака 1010-70 Carsharing або ж ігнорують їх. Фото: Костас Міцаліс, Радіо Ессен

Згідно з опитуванням Bitkom, проведеним у вересні минулого року, 35 відсотків власників автомобілів заявили, що відмовилися б від свого особистого автомобіля, якби було достатньо можливостей для каршерінгу. 31 відсоток заявили, що не відмовилися б від свого автомобіля за жодних обставин.

Таким чином кількість прихильників каршерінгу поступово зростає. Все йде до того, що й паркувальних знаків 1010-70 Carsharing у містах згодом стане ще більше.