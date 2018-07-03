Чим страшний дощ для автомобіля – щоб ви знали, не тільки високою вологістю в салоні. Є ще загрози і технічного плану, і водієві, який вважає себе досвідченим, варто їх знати.

Звичайно, з'ясовувати, чим страшний дощ для автомобіля, зовсім не обов'язково – наші машини вже років сто як вважаються всепогодними, оскільки мають закритий салон і заховані від вологи найважливіші системи.

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Але по-перше, ті чи інші несподівані трабли все-таки трапляються з кожним, і по-друге, багато хто з нас хоче зберегти свою ластівку на довгі і довгі роки – а щедрі ванни можуть цьому перешкодити. Отже, пройдемося дощовими небезпеками – яким частинам автомобіля вони загрожують:

Ходова частина. Шкода для шасі від небесних вод нехай не пряма, але найзначніша: не помітивши в калюжі грубу яму, ми можемо розрубати шину, пом'яти або зруйнувати диск, погнути важіль підвіски або тягу рульового управління.

Після гарної зливи штурмувати незнайомі калюжі потрібно на малій швидкості і з оглядкою на успіхи інших водіїв

Гі дроудар. Намагаючись подолати калюжу в невідомому місці, можна потрапити на значну глибину і притопити автомобіль – залити салон, електрообладнання, вихлопну систему. А найстрашніше, якщо двигун “сьорбне” води через повітряний фільтр: це загрожує капітальним ремонтом мотора. Не знаючи броду... - пам´ятаєте цю приказку?

Гальма. Коли на дорозі багато води, ефективність гальмової системи знижується. На сучасних авто це відчувається незначно і тільки в перший момент гальмування, головне тут – не розгубитися і продовжити тиснути на педаль.

Рухаючись в дощ, потрібно пам'ятати про ймовірність потрапити в замасковану водою яму і пошкодити колеса, а то і підвіску

Кузов. Якщо є найменша нещільність, дощова вода обов'язково скористається нею, щоб проникнути в кузов – під килими, на торпедо, в порожнину дверей та ін. Найбільш “популярні” у води місця – ущільнювачі стекол, як таких що опускаються, так і вставлених на гумі або вклеєних. На другому місці – різного роду вентиляційні канали.

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Салон. Дощ – біда для розсіяних і забудькуватих користувачів автомобілів, причому не тільки водіїв. Залишене відкритим вікно, потужний дощ – і будь ласка, половину салону мокрі, включаючи сидіння і електричну начинку дверей. Будьте уважні.

Вода під килимами з подальшою корозією – ще одна з неприємностей, якими загрожує дощ вживаному автомобілю.

Скло. Негода – індикатор вашого ставлення до автомобіля, яке проявляється в таких дрібницях, як справні двірники та омивач стекол. Робота склоочисника при несправному омивачі іноді призводить до появи затертих зон на лобовому склі і задньому склі хетчбека. А старі, розхитані щітки при тривалій роботі можуть розібратися на частини, що майже завжди супроводжується глибокими подряпинами на склі. Двірники потрібно міняти регулярно, в ідеалі – щорічно або щосезону.

Недорогі щітки не тільки погано чистять, але й можуть розібратися на частини і подряпати скло. Міняйте їх вчасно

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Будь-яка негода вимагає підвищеної уваги від водія, а в умовах поганих доріг і в оточенні недисциплінованих колег по дорожньому руху – тим більше. З іншого боку, автомобіль потрібно підтримувати в справності незалежно від погоди, навіть якщо це така дрібниця, як “не туди” спрямована цівка омиваючої рідини.

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