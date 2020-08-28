Відставний пілот Формула 1 похизувався новою іграшкою в своєму гаражі.

Логотип хорватської марки Rimac – літера “R” на стилізованому щиті. Це ініціал засновника фірми Мате Рімаца. З цієї ж літери починається прізвище Росберга. Можливо, цей факт мав вплив на вибір титулованого гонщика.

Також цікаво: Чоловік зі зростом 220 см шукає машину, в яку зможе поміститись: відео

“Це майбутнє. Абсолютне майбутнє. Наразі це найкращі технології в електромобільності, а я великий шанувальник електромобільності”, – каже Росберг. А далі перераховує приголомшливі характеристики Rimac C_Two: 412 км/год максимальної швидкості, 2300 ньютон-метрів крутного моменту, прискорення з місця до 100 км/год за 1,85 секунди. Такі показники вражають навіть досвідченого пілота Формула 1.

Фото: Rimac C_Two / Rimac

35-річний гонщик став одним зі 150 щасливців, які встигли замовити собі Rimac C_Two і поспішив поділитись своєю радістю з майже 8 сотнями тисяч своїх шанувальників на YouTube.

Дивіться також: Переможця гонки MotoGP нагородили ключами від BMW 4 Серії, що ще не справила свій дебют