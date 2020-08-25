Мігель Олівейра прибув першим до фінішу гонки у Штирії і отримав за це спорткар, якого ще ні в кого немає. Фактично, у нього автомобіля теж не буде, до офіційної прем'єри.

Олівейра приніс команді KTM другу перемогу в сезоні MotoGP 2020 року, а бонусом до виграшу став новенький “неіснуючий” спорткар.

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Бренд BMW M виступив титульним спонсором гонки MotoGP у ці вихідні та продемонстрував прототип M4 у спортивній лівреї. У якості нагороди автомобіль дістався португальцю Олівейрі, який здивував усіх своїм ефектним фінішем. Зайшовши у фінальний поворот, він був на третьому місці, але близько до перших двох райдерів – Пола Еспаргаро та Джека Міллера. Олівейра зміг прорватись між ними та вирвати перемогу в останню мить.

“Вітаємо Мігеля Олівейру. Він влаштував фантастичне видовище на BMW M Grand Prix Styria. Як давній партнер та титульний спонсор події, ми раді вшанувати Мігеля новим BMW M4, у винагороду за його перемогу. Але йому доведеться трохи почекати, щоб їздити на своєму BMW M4 – автомобіль настільки новий, що його ще немає на ринку. Однак ми впевнені, що очікування того варте, як це довів перший тест-драйв, незабаром після гонки”, – привітав спортсмена виконавчий директор BMW M Маркус Флаш.

Фото: BMW M4 2021, подарований Мігелю Олівейрі / BMW

Компанія BMW нещодавно підтвердила, що нові M3 та M4 дебютують у вересні. Обидві новинки будуть використовувати один мотор – трилітровий шестициліндровий твінтурбо, який запропонують у двох рівнях продуктивності.

У базовій специфікації, двигун матиме 473 к.с. і оснащуватися шестиступінчастою механічною коробкою передач і заднім приводом. Версії M3 Competition та M4 Competition матимуть в запасі 503 к.с. та 650 Нм крутного моменту, працюватимуть з 8-ступінчастою коробкою передач M Steptronic і також матимуть задній привід, в той час як повнопривідні версії xDrive стануть опцією, що буде додана в лінійку наостанок.

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