Німецька промисловість випустить тисячі броньованих машин, в тому числі для України

У першому випадку розповідається, що очікуваний "оборонний бюджет Німеччини протягом чотирьох років подвоїться до 162 мільярдів євро, з яких 9 мільярдів євро на рік виділятимуться Україні на підтримку боротьби з Росією".

Як йдеться в публікації Bloomberg від 28 липня, збільшення витрат на оборону відображає повернення Німеччини до військової позиції, що нагадує часи Холодної війни, у відповідь на російську агресію в Європі та з огляду на події в Україні.

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При цьому в наведеній інфографіці видно, що такої суми Україні не доведеться чекати чотири роки, вона буде щорічною уже з 2025-го (див. інфографіку нижче).

З посиланням на міністра оборони Бориса Пісторіуса, видання зазначає, що Німеччина розглядає можливість придбання до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer та до 1000 бойових танків Leopard 2 у рамках спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО.

Однак уже наступного дня Bloomberg з посиланням на обізнаних людей уточнив щодо закупівель для Бундесверу. Як з’ясувалося, Німеччина готує понад 60 замовлень на військові закупівлі для затвердження парламентом до кінця цього року, включаючи 5 000 бронемашин Boxer і щонайменше 3 500 броньованих автомобілів Patria Oyj. В планах також – придбання 20 винищувачів Eurofighter.

Інфографіка: Bloomberg, українська версія – Авто24

Кабінет міністрів Німеччини має намір у середу, 30 липня, затвердити своє середньострокове фінансове планування, згідно з яким річний оборонний бюджет збільшиться більш ніж удвічі до 162 мільярдів євро протягом чотирьох років. Цей щорічний підрахунок має бути досягнутий до 2029 року, що значно випереджає мету альянсу НАТО щодо досягнення військових витрат на 3,5% валового внутрішнього продукту до 2035 року.

Витрати Німеччини на оборону матимуть сильний європейський фокус, оскільки Мерц прагне перенаправити військові витрати на регіональні виробництва, намагаючись зробити континент більш незалежним від американських виробників.

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Країни НАТО з огляду подальші агресивні дії Росії в Україні також розпочали зміцнення своїх армій. Очікується, що європейський машинобудівний оборонний комплекс подорожчає через ріст замовлень на танки, бронетранспортери, самохідні гармати та транспортно-логістичні машини.

Акції BAE Systems Plc, найбільшого виробника зброї в регіоні, подорожчали на 56%, а німецька Rheinmetall AG зросла в ціні майже втричі. Airbus SE, яка входить до консорціуму Eurofighter з BAE разом з італійською Leonardo SpA, зросла на 17% у 2025 році.