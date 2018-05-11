У образі Тисячолітнього Сокола цей кросовер готовий захищати космічні рубежі нашої галактики. Принаймні в уяві.

Черговий шоу-кар, присвячений “Зоряним війнам”, представила компанія Nissan. Кросовер перетворили на Millennium Falcon, чи Тисячолітній Сокіл – космічний корабель Хана Соло.

Цей Rogue (назва моделі X-Trail на ринку США) має усі характерні риси корабля Соло, від панелі над лобовим склом, що повторює обриси кабіни Сокола, до яскравих синіх двигунів позаду. А на даху – тарілка локатора і гармата.

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Не менш цікавим вийшов і салон “космічного” кросовера. Тут з’явилась ціла купа кнопок і перемикачів, як у справжнього космічного апарату, огляд крізь лобове скло трохи ускладнюється віконними стійками, а найголовніше – посеред торпедо красуються чотири важіля гіперприскорювачів. Шкода, що вони бутафорські.

Звичайно, як і всі попередні шоу-кари Nissan Star Wars, цей Rogue – не для продажу. Однак його можна буде побачити на найближчих автошоу. У відео нижче можна побачити інші тематичні шоукари Nissan Star Wars.

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