Нове у вантажних перевезеннях: ось що змінюється

В основному новизна цього разу стартує з літа, а не з першого дня року. Автомобільні вантажні перевезення у 2026 році зазнають глибоких регуляторних змін, що вплинуть на щоденну діяльність водіїв вантажівок, організацію діяльності компаній-перевізників та загальні витрати в секторі.

Нові європейські правила стосуються безпеки транспортних засобів, часу водіння, перевезення небезпечних вантажів, оцифрування документів та доступу до міських районів, з частішими перевірками та суворішими штрафами.

Читайте також Які польські дорожні знаки легко переплутати

Основні напрями регулювання

Нові правила охоплюють безпеку транспортних засобів, контроль часу керування, перевезення небезпечних вантажів, цифровізацію документів, митні процедури та доступ до міських зон. Контроль посилюється, а штрафні санкції стають суворішими.

Посилення вимог безпеки

Згідно з регламентом GSR, з 7 липня 2026 року всі нові вантажівки повинні бути обладнані системами автоматичного екстреного гальмування (AEB). Також для нових вантажівок і автобусів стає обов’язковим встановлення реєстраторів даних подій (EDR). З 2029 року ця вимога пошириться на весь автопарк, що вимагатиме інвестицій і навчання персоналу.

Читайте також У Польщі запровадили новий знак: до чого він зобов’язує

Тахографи для фургонів

З 1 липня 2026 року фургони масою від 2,5 до 3,5 тонни, що виконують міжнародні перевезення, повинні використовувати інтелектуальний тахограф другого покоління (G2V2). Компаніям доведеться дотримуватися норм щодо часу керування та відпочинку, а також адаптувати організацію роботи й ІТ-рішення.

Перевезення небезпечних вантажів

У 2026 році повністю набуде чинності директива (ЄС) 2025/1801, що уніфікує та посилює правила ADR. Порушення класифікуватимуться за рівнем ризику, а відповідальність поширюватиметься на всіх учасників логістичного ланцюга — від відправника до перевізника.

Читайте також Яким авто забороняє парковку новий знак

Електронна комерція та митний контроль

З 1 липня 2026 року всі імпортні e-commerce-відправлення з країн поза ЄС вартістю до 150 євро оподатковуватимуться фіксованим митом у 3 євро. Одночасно запроваджується система ICS2, яка вимагає подання попередньої митної декларації з детальними даними про вантаж.

Екологічні обмеження

У 2026 році розширюється мережа екологічних зон. У низці країн ЄС вводяться зони нульових викидів та обмеження для дизельних автомобілів стандарту Євро-5. Це змусить перевізників переглядати маршрути та оновлювати автопарк.