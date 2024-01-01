У Польщі запровадили новий знак: до чого він зобов’язує

Формальна заборона на фотографування об'єктів, важливих для безпеки та оборони держави, діє з 2022 року. Вважай, з часів початку російської окупаційної війни в Україні. Однак узаконеного знака про заборону фотографування та правила його розміщення тоді не були визначені.

Як повідомляє польський ресурс fotopolis.pl з посиланням на Міноборони країни, після оголошення постанови Міністра національної оборони, заборона фотографування розпочалась з 17 квітня 2025 року. Відповідний документ визначає офіційний вигляд заборонного знаку та описує відповідні процедури.

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Про заборону попереджає табличка, схожа на дорожній знак. Він може стояти на як перед об’єктом, так і на дорозі на під'їзді до нього, якщо фотографування заборонено.

Квадратна табличка на білому фоні з червоним поясом на краях має напис чорними літерами ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA (Заборонено фотографувати) та закреслені піктограми фотоапарата, відеокамери та телефону. Додатково текст перекладено англійською, німецькою, російською та арабською мовами – також чорними літерами, але меншим розміром шрифту.

Знак встановлюватимуть на:

Об'єктах, особливо важливих для безпеки та обороноздатності країни.

Інфраструктурі, що належить Міністерству національної оборони.

Об'єкти критичної інфраструктури.

Знак може бути розміщений на фасаді будівлі, огорожі чи самому об'єкті. Уже складено точний список кількості таких об’єктів – майже 25 000. Там може бути не один, а кілька знаків Zakaz fotografowania, що розміщуються по периметру забороненої зоні фотографування чи на під’їзді до неї.

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Їх виготовлення та встановлення у відповідних місцях коштуватимуть бюджету приблизно 1 млн злотих, тобто близько 11 мільйонів гривень.

Що заборонено фотографувати:

Об'єкти особливого значення для безпеки або оборони держави.

Об’єкти Міністерства національної оборони, навіть якщо вони не вважаються особливо важливими.

Об’єкти критичної інфраструктури.

Особи та рухоме майно, що знаходяться на території цих об’єктів.

Під терміном ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA (Заборонено фотографувати) мається на увазі фотозйомка, кінозйомка, відеозйомка та інші види запису.

Окрім польської, напис дублюється ще чотирма мовами. Ілюстрація: ziennikustaw.gov.pl

Фотографування об'єктів, що підпадають під заборону, можливе лише за наявності офіційного дозволу. Заявку можна отримати у власника об'єкта. Її подають як у паперовій формі, так і в електронній – з кваліфікованим електронним підписом або через довірений профіль. Документ повинен містити особисті дані, мету знімання та обґрунтування. Відповідь по заявці має бути видана протягом 14 днів.

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Дозвіл вказує, зокрема, адресу об'єкта, термін дії, а також дані представника установи, що супроводжує знімання. До речі, колона воєнної техніки вважається рухомим майном перерахованих об'єктів і її знімання заборонено.

Коли дозвіл не потрібен:

Технічна фотодокументація, що виконується керуючими об'єктами.

Делегації та дипломатичні заходи.

Медіа-репортажі, схвалені відповідними органами.

Геодезичні та будівельні роботи на замовлення уповноважених органів.

Діяльність служб: поліції, рятувальників, судових органів.

Контрольні заходи, які проводяться уповноваженими органами.

За ігнорування цих вимог безпосередньо в зоні позначеного об'єкта чи біля нього, де такі знаки встановлено, на порушника накладається штраф від 5 000 до 20 000 злотих (55 000 - 220 000 грн), арешт терміном від 5 до 30 діб.

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Окрім цього, буде здійснено конфіскацію пристрою, використаного для знімання. При цьому конфіскують апаратуру навіть за умови, якщо вона не належить порушнику. Розмір штрафу та тривалість арешту вирішуються індивідуально у кожному конкретному випадку.

Якщо ви вирушаєте до Польщі вже у нинішні вихідні чи вже там перебуваєте, то ці знання вам зайвими не стануть.