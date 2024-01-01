В Польше ввели новый знак: к чему он обязывает

Формальный запрет на фотографирование объектов, важных для безопасности и обороны государства, действует с 2022 года. Считай, со времен начала российской оккупационной войны в Украине. Однако узаконенного знака о запрете фотографирования и правила его размещения тогда не были определены.

Как сообщает польский ресурс fotopolis.pl со ссылкой на Минобороны страны, после объявления постановления Министра национальной обороны, запрет фотографирования начался с 17 апреля 2025 года. Соответствующий документ определяет официальный вид запрещающего знака и описывает соответствующие процедуры.

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О запрете предупреждает табличка, похожая на дорожный знак. Он может стоять как перед объектом, так и на дороге на подъезде к нему, если фотографирование запрещено.

Квадратная табличка на белом фоне с красным поясом на краях имеет надпись черными буквами ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA (Запрещено фотографировать) и зачеркнутые пиктограммы фотоаппарата, видеокамеры и телефона. Дополнительно текст переведен на английский, немецкий, русский и арабский языки – также черными буквами, но меньшим размером шрифта.

Знак будут устанавливать на:

Объектах, особо важных для безопасности и обороноспособности страны.

Инфраструктуре, принадлежащей Министерству национальной обороны.

Объекты критической инфраструктуры.

Знак может быть размещен на фасаде здания, ограждения или самом объекте. Уже составлен точный список количества таких объектов – почти 25 000. Там может быть не один, а несколько знаков Zakaz fotografowania, размещаемых по периметру запрещенной зоне фотографирования или на подъезде к ней.

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Их изготовление и установка в соответствующих местах будут стоить бюджету примерно 1 млн злотых, то есть около 11 миллионов гривен.

Что запрещено фотографировать:

Объекты особого значения для безопасности или обороны государства.

Объекты Министерства национальной обороны, даже если они не считаются особо важными.

Объекты критической инфраструктуры.

Лица и движимое имущество, находящиеся на территории этих объектов.

Под термином ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA (Запрещено фотографировать) подразумевается фотосъемка, киносъемка, видеосъемка и другие виды записи.

Кроме польского, надпись дублируется еще на четырех языках. Иллюстрация: ziennikustaw.gov.pl

Фотографирование объектов, подпадающих под запрет, возможно только при наличии официального разрешения. Заявку можно получить у владельца объекта. Ее подают как в бумажной форме, так и в электронной – с квалифицированной электронной подписью или через доверенный профиль. Документ должен содержать личные данные, цель съемки и обоснование. Ответ по заявке должен быть выдан в течение 14 дней.

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Разрешение указывает, в частности, адрес объекта, срок действия, а также данные представителя учреждения, сопровождающего съемку. Кстати, колонна военной техники считается движимым имуществом перечисленных объектов и ее съемка запрещена.

Когда разрешение не требуется:

Техническая фотодокументация, выполняемая управляющими объектами.

Делегации и дипломатические мероприятия.

Медиа-репортажи, одобренные соответствующими органами.

Геодезические и строительные работы по заказу уполномоченных органов.

Деятельность служб: полиции, спасателей, судебных органов.

Контрольные мероприятия, которые проводятся уполномоченными органами.

За игнорирование этих требований непосредственно в зоне обозначенного объекта или возле него, где такие знаки установлены, на нарушителя налагается штраф от 5 000 до 20 000 злотых (55 000 - 220 000 грн), арест сроком от 5 до 30 суток.

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Кроме этого, будет осуществлена конфискация устройства, использованного для съемки. При этом конфискуют аппаратуру даже при условии, если она не принадлежит нарушителю. Размер штрафа и продолжительность ареста решаются индивидуально в каждом конкретном случае.

Если вы отправляетесь в Польшу уже в нынешние выходные или уже там находитесь, то эти знания вам лишними не станут.