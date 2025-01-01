Які польські дорожні знаки легко переплутати

Попри те, що такі знаки співзвучні за звучанням, там є суттєві відмінності. Помилка в їх тлумаченні може обернутися не тільки штрафом, але й привести до небезпечної ситуації на дорозі.

Спільне знаків "Забудована територія" та "Житлова зона" в тому, що вони розміщені там, де є будівлі та люди. Попри таку схожість у назвах, вони не просто різні за змістом, але в більшості навіть контрастні: в одному випадку вони дуже лояльні до пішоходів, а в іншому – до водіїв.

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Знак D-42 вказує на населений пункт, тобто місце з забудовою. Знак означає в’їзд у населений пункт чи виїзд з нього (D-43). Має конфігурацію у вигляді білої прямокутної таблички з чорною піктограмою контурів будівель, діє з 1 січня 2006 року.

Він прийшов на заміну білій табличці з чорною рамкою та написом назви населеного пункту, що була чинною до 31 грудня 2005. Наразі вона не має юридичного тлумачення, використовується лише згаданий інформаційний знак D-42.

Погодьтеся, житлова зона та забудована територія наче співзвучні, вказують на населений пункт, житло та людей, але в ПДР ці знаки за змістом дуже контрастні. Колаж: Авто24

Так от, в зоні дії D-42 діють вимоги ПДР, притаманні населеним пунктам. Це в першу чергу обмеження швидкості, тобто не більше 50 км/год (цілодобово), якщо дорожні знаки не вказують інше. Винятком є житлова зона, де обмеження швидкості для транспортних засобів становить 20 км/год.

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Житлова зона визначається територією, позначеною на в'їзді та виїзді дорожніми знаками D-40 та D-41 відповідно. Вона включає дороги загального користування або внутрішні дороги, на яких діють спеціальні правила дорожнього руху.

Обидва зазначені знаки виготовляються у майже квадратній формі розміром 60 см в ширину та 40 см. Їх зміст вказує на те, що водій в'їхав у житлову зону. Тут варто усвідомити, що мова йде про зону. В цьому разі загальновідоме правило з ПДР про дію знаків до найближчого перехрестя не діє. Вимога втрачає силу лише після знаку D-41 "Кінець житлової зони".

На цій бруківці пішоходи можуть вільно ходити й машини їм мають поступатися дорогою і в жодному разі не бібікати, зганяючи людей вбік. Фото: Цезарій Ашкелович, Agencja Wyborcza.pl

В зоні дії "житлового" знака пішоходи мають перевагу та можуть рухатися по всій ширині дороги. Якщо водій не поступиться їм, то може отримати штраф у розмірі 1500 злотих та 10 штрафних балів.

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Таким чином на позначеній знаком "Житлова зона" території для будь-якого водія діють спеціальні правила дорожнього руху. І це не обговорюється, а виконується.

Водій тут усвідомлює, що:

пішоходи мають перевагу над транспортними засобами;

обмеження швидкості 20 км/год;

паркування лише у відведених місцях;

відсутність розмітки пішохідних переходів;

відсутність знаків про пішохідні переходи.

Якщо не надати перевагу пішоходу, то штраф у згадані 1500 злотих, а це в конвертації 17 261 гривня, зробить українського водія не просто слухняного, а дуже слухняного. Виправдання, що цього не знали, не пройде.

У Щецині суд виправдав водія і зняв штраф поліції, оскільки знак у Старому місті був не 40 см у висоту, на 10 см нижчий від стандарту. Колаж: Авто24 з фото Цезарія Ашкеловича, Agencja Wyborcza.pl

Паркування у житловій зоні в невідведеному для цього місці карається штрафом у розмірі 100 злотих (1 150 грн) та 1 штрафним балом. Так що слід відразу підготуватися до того, що "Житлова зона" накладає низку вимог на водіїв.

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Правила паркування тут мають свою специфіку. Після встановленого знака D-40 паркування можливе лише у відведених місцях. Це означає, що знак D-18 "Паркування" має бути присутнім разом із табличкою, яка вказує, як зупинити транспортний засіб. Без таких позначень автомобіль не можна паркувати. Водій не може зупинити його, наприклад, біля узбіччя або на тротуарі. Таке діяння стає правопорушенням.

Знак обмеження швидкості тут вже зайвий, оскільки прямокутник "Житлова зона" над табличкою “Внутрішня дорога” зобов'язує їхати не більше 20 км/год, але не всі знають про вимоги D-40 і доводиться дублювати. Фото: сайт moto.co.pl

Зазначений штраф не обов’язково виписує патрульна поліція. Такими повноваженнями наділені міська та муніципальна варта. Однак тут є нюанс. Якщо патрульний поліції вважає, що транспортний засіб перешкоджає дорожньому руху або загрожує безпеці людей, транспортних засобів, то в такому разі буде наказ про евакуацію транспорту на депозитну стоянку.

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Тут уже діє інша шкала фінансових репресій. Сама евакуація коштує 542 злотих (6 237 грн), а зберігання на стоянці – 46 злотих (530 грн) на день.

Оскільки D-40 за своїм змістом вже вказує максимальну швидкість 20 км/год, то про обмеження вже не потрібно нагадувати додатковими знаками B-33. Він Україні ідентичний знаку 3.29 "Обмеження максимальної швидкості".

Все частіше спальні райони отримують знак "Житлова зона", де перевага віддана пішоходам, а не машинам. Фото: пресматеріали поліції

Оскільки там пріоритет за пішоходами, то цієї причини в житловій зоні немає потреби позначати пішохідні переходи ні розміткою, ні знаками.

Певні вимоги закладено у зміст D-41 "Кінець житлової зони". На виїзді при входженні на смугу руху водій повинен поступитися дорогою всім іншим учасникам дорожнього руху, навіть тим, хто виїжджає з-за знака A-7 "Поступись дорогою" (перевернутий вістрям вниз трикутник).