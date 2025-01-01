Какие польские дорожные знаки легко перепутать

Несмотря на то, что в чем-то такие знаки созвучны по звучанию, там есть существенные различия. Ошибка в их толковании может обернуться не только штрафом, но и привести к опасной ситуации на дороге.

Общее знаков "Застроенная территория" и "Жилая зона" в том, что они размещены там, где есть здания и люди. Несмотря на такое сходство в названиях, они не просто разные по содержанию, но в большинстве даже контрастные: в одном случае они очень лояльны к пешеходам, а в другом – к водителям.

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Знак D-42 указывает на населенный пункт, то есть место с застройкой. Знак означает въезд в населенный пункт или выезд из него (D-43). Имеет конфигурацию в виде белой прямоугольной таблички с черной пиктограммой контуров зданий, действует с 1 января 2006 года.

Он пришел на замену белой табличке с черной рамкой и надписью названия населенного пункта, которая действовала до 31 декабря 2005. Сейчас она не имеет юридического толкования, используется только упомянутый информационный знак D-42.

Согласитесь, жилая зона и застроенная территория как бы созвучны, указывают на населенный пункт, жилье и людей, но в ПДД эти знаки по содержанию очень контрастные. Коллаж: Авто24

Так вот, в зоне действия D-42 действуют требования ПДД, присущие населенным пунктам. Это в первую очередь ограничение скорости, то есть не более 50 км/ч (круглосуточно), если дорожные знаки не указывают другое. Исключением является жилая зона, где ограничение скорости для транспортных средств составляет 20 км/ч.

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Жилая зона определяется территорией, обозначенной на въезде и выезде дорожными знаками D-40 и D-41 соответственно. Она включает дороги общего пользования или внутренние дороги, на которых действуют специальные правила дорожного движения.

Оба указанные знаки изготавливаются в почти квадратной форме размером 60 см в ширину и 40 см. Их содержание указывает на то, что водитель въехал в жилую зону. Здесь стоит понимать, что речь идет о зоне. В этом случае общеизвестное правило из ПДД о действии знаков до ближайшего перекрестка не действует. Требование теряет силу только после знака D-41 "Конец жилой зоны".

На этой брусчатке пешеходы могут свободно ходить и машины им должны уступать дорогу и ни в коем случае не бибикать, сгоняя людей в сторону. Фото: Цезарий Ашкелович, Agencja Wyborcza.pl

В зоне действия "жилого" знака пешеходы имеют преимущество и могут двигаться по всей ширине дороги. Если водитель не уступит им, то может получить штраф в размере 1500 злотых и 10 штрафных баллов.

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Таким образом на обозначенной знаком "Жилая зона" территории для любого водителя действуют специальные правила дорожного движения. И это не обсуждается, а выполняется.

Водитель здесь осознает, что:

пешеходы имеют преимущество над транспортными средствами;

ограничение скорости 20 км/ч;

парковка только в отведенных местах;

отсутствие разметки пешеходных переходов;

отсутствие знаков о пешеходных переходах.

Если не предоставить преимущество пешеходу, то штраф в упомянутые 1500 злотых, а это в конвертации 17 261 гривна, сделает украинского водителя не просто послушного, а очень послушного. Оправдание, что этого не знали, не пройдет.

В Щецине суд оправдал водителя и снял штраф полиции, поскольку знак D-40 в Старом городе был не 40 см в высоту, на 10 см ниже стандарта. Коллаж: Авто24 с фото Цезария Ашкеловича, Agencja Wyborcza.pl

Парковка в жилой зоне в неотведенном для этого месте наказывается штрафом в размере 100 злотых (1 150 грн) и 1 штрафным баллом. Так что следует сразу подготовиться к тому, что "Жилая зона" накладывает ряд требований на водителей.

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Правила парковки здесь имеют свою специфику. После установленного знака D-40 парковка возможна только в отведенных местах. Это означает, что знак D-18 "Парковка" должен присутствовать вместе с табличкой, которая указывает, как остановить транспортное средство. Без таких обозначений автомобиль нельзя парковать. Водитель не может остановить его, например, у обочины или на тротуаре. Такое деяние становится правонарушением.

Скорее всего, знак ограничения скорости здесь уже лишний, поскольку прямоугольник "Жилая зона" над табличкой “Внутренняя дорога” обязывает ехать не более 20 км/ч. Фото: сайт moto.co.pl

Указанный штраф не обязательно выписывает патрульная полиция. Такими полномочиями наделены городская и муниципальная стража. Однако здесь есть нюанс. Если патрульный полиции считает, что транспортное средство препятствует дорожному движению или угрожает безопасности людей, транспортных средств, то в таком случае будет приказ об эвакуации транспорта на депозитную стоянку.

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Здесь уже действует другая шкала финансовых репрессий. Сама эвакуация стоит 542 злотых (6 237 грн), а хранение на стоянке – 46 злотых (530 грн) в день.

Поскольку D-40 по своему содержанию уже указывает максимальную скорость 20 км/ч, то об ограничении уже не нужно напоминать дополнительными знаками B-33. Он Украине идентичен знаку 3.29 "Ограничение максимальной скорости".

Все чаще спальные районы получают знак "Жилая зона", где преимущество отдано пешеходам, а не машинам. Фото: прессматериалы полиции

Поскольку там приоритет за пешеходами, то по этой причине в жилой зоне нет необходимости обозначать пешеходные переходы ни разметкой, ни знаками.

Определенные требования заложены в содержание D-41 "Конец жилой зоны". На выезде при вхождении на полосу движения водитель должен уступить дорогу всем другим участникам дорожного движения, даже тем, кто выезжает из-за знака A-7 "Уступи дорогу" (перевернутый острием вниз треугольник).