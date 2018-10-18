Фінський виробник шин представив в Україні нову лінійку зимових фрикційних шин, які готові до різкої зміни погоди.

В залежності від умов, у яких буде їздити автомобіль, фінський виробник шин пропонує обрати одну з кількох моделей.

Європейські шини для розчищених доріг

Якщо водій позашляховика чи кросовера їздить переважно розчищеними дорогами, часто подорожує на автомобілі в Європу, то для наступної зими йому підійде модель Nokian WR SUV 4. Вона створена для дорожніх умов країн Центральної Європи, тому головними перевагами моделі є керованість на засніжених дорогах і відмінні показники у погодних умовах, що швидко змінюються.

Шини Nokian WR SUV 4 пропонують добре зчеплення на мокрій поверхні і точну керованість під час сильної зливи, а також на дорогах, вкритих брудом і мокрим снігом. Міцна і зносостійка структура шини в комбінації із спеціально посиленими боковинами забезпечить шині стабільність і дозволить протистояти будь-яким пошкодженням і порізам, які можуть виникнути при їзді.

Нові шини пропонуються з індексами швидкості H (210 км/г), V (240 км/г) і W (270 км/г). Широкий асортимент охоплює 57 типорозмірів від 16 до 21 дюйма. Нові шини Nokian WR SUV 4 доступні покупцям вже цієї осені.

Основні інновації Nokian WR SUV 4:

Концепція Climate Grip Concept: Направлений малюнок протектора забезпечує відчуття стабільності при їзді і ефективно протистоїть акваплануванню і слешпленінгу. Спеціальні дренажні канавки підсилюють шину, покращуючи керованість на мокрих і сухих дорогах, тоді як зимовий склад гумової суміші, спеціально створений для SUV-шин, дозволяє адаптуватися до температурних змін.

"Снігові кігті" (Snow Claws) забезпечують максимальне зчеплення на снігу. "Снігові кігті" ефективно працюють при русі по м'якому снігу або м'якому грунті. Окрім цього, вони дозволяють краще відчувати машину на поворотах і при зміні смуги руху.

Поліровані канавки. Мокрий сніг і вода легко і ефективно відводяться з плями контакту шини з дорогою завдяки гладким і полірованим центральним канавкам.

Технологія Aramid Sidewall. Максимальна надійність. Дуже міцні арамідні волокна підсилюють боковини шини, забезпечуючи велику зносостійкість і захист за важких дорожніх умов. Арамідне волокно робить шину стійкішою до ударів і порізів, які, інакше, могли б легко пошкодити її.

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Скандинавські шини для засніжених доріг та з кригою

Для тих автовласників, хто переважно їздить по нерозчищених дорогах, фіни пропонують нешиповані Nokian Hakkapeliitta R3 та Nokian Hakkapeliitta R3 SUV.

Покращене зчеплення на льоду і досконала керованість нової шини ґрунтуються на концепції Arctic Sense Grip, розробленій спеціалістами Nokian Tyres. Вона дозволяє зробити керування автомобілем контрольованим, точним і тихим, як на слизьких дорогах, так і на сухих трасах.

Nokian Hakkapeliitta R3 представлений в 68 типорозмірах від 14 до 21 дюймів, які призначені для всієї гами моделей сучасних автомобілів, у тому числі – для гібридних машин та електромобілів. Наприклад, вони підійдуть для Tesla Model S, Tesla Model 3, BMW i3 і Volkswagen е-Golf.

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV представлені в 63 типорозмірах діаметром від 16 до 21 дюйма. Більшість з них мають маркування XL, що означає максимально можливу вантажопідйомність. Наприклад, Hakkapeliitta R3 SUV серед гібридних та електричних автомобілів чудово підійде для Volvo XC90, BMW X5, MB GLC 350e і Tesla Model X.

Інновації Nokian Hakkapeliitta R3 та Nokian Hakkapeliitta R3 SUV:

Концепція Arctic Sense Grip забезпечує першокласне зчеплення, а також більш точну та комфортну керованість. Форма та розташування канавок і ламелей на симетричному малюнку протектора оптимізовані за допомогою комп’ютера. Вони ефективно працюють під час мінливої погоди, на льоду, снігу чи на чистій дорозі.

Концепція Center Block Siping передбачає наявність канавок на центральному ребрі шини, що підсилює її центральну частину. За зовнішнім виглядом малюнок центральної частини протектора нагадує розгалужене дерево. Блоки протектора розміщені близько один до одного, завдяки чому досягаються відмінна стабільність і безпека під час руху по сухих дорогах на високій швидкості. Гребінчасті ламелі у центрі плечових зон шини зміцнюють блоки протектора, що позитивно позначається на керованості.

Ламелі-насоси покращують зчеплення на мокрій дорозі та у сльоту

Кристальні частки Cryo Crystal 3 забезпечують максимальне зчеплення на льоду

"Снігові кігті" (Snow Claws), розташовані між шашками протектора та плечовими зонами, створюють збалансоване зчеплення на засніжених та вкритих льодом дорогах, особливо під час гальмування і прискорення.

Ефективна економія пального.

Нагадаємо, як обирати зимові шини.