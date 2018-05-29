У третьому епізоді рекламного відео-серіалу під назвою Q8Unleashed нарешті показався його головний герой. Нам вдалось побачити трохи більше, ніж хотів показати режисер.

Компанія Audi вирішила провести прем’єру свого нового флагманського позашляховика у досить незвичній манері – за допомогою серії гостросюжетних відео. Дійшовши до третьої серії глядачі, нарешті, діждались появи самого SUV.

Та про справжнє знайомство говорити поки рано. Протягом трьох хвилин ми спостерігаємо за продовженням “пригод” Квентіна, котрий опинився посеред пустелі. Чоловікові пощастило зупинити вантажівку з жінкою водієм. Наприкінці серії дальнобійниця чомусь вирішує загравати до випадкового знайомого (у попередніх серіях таких незрозумілих поворотів сценарію ще більше) та пропонує показати йому “щось”. Виявилось (не надто несподівано), що “щось” – це кросовер Audi Q8, котрий стоїть у кузові вантажівки.

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Короткий спалах фар автомобіля і “далі буде...”. Оскільки роздивитись будь-що крім оптики автомобіля на відео не вдалось, ми трохи почаклували над зображенням стоп-кадру, висвітливши та змінивши контраст. Це дозволило побачити трохи більше деталей.

Компанія Audi планує найближчими тижнями показати ще два епізоди своєї епопеї. Тоді матимемо більш детальну інформацію про Q8.

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