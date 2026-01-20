Укр
Ру

Новий електромобіль Mazda дебютує не раніше 2029 року

Mazda приєднується до числа автовиробників, які коригують свої електричні плани через стриманіший, ніж очікувалося, попит на електромобілі. За інформацією японських медіа, компанія вирішила відкласти запуск свого першого повністю власного електрокара щонайменше на два роки — замість 2027 року дебют тепер очікують не раніше 2029-го.
Mazda відкладає запуск власного електромобіля до 2029 року - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип нового електромобіля Mazda

Данило Северенчук
logo20 січня, 16:01
logo0
logo0 хв

Як пише Auto24, за даними Nikkei та Nikkan Jidosha, на які посилається AutoNews, Mazda тимчасово зміщує фокус у бік гібридних моделей, які зараз мають стабільніший попит у багатьох регіонах. Офіційно компанія не підтвердила перенесення строків, але й не спростувала ці повідомлення.

Читайте також: Китайці відроджують технологію роторних двигунів Ванкеля

У коментарі для журналістів представники Mazda наголосили, що бренд і надалі розвиває власні електромобілі в межах стратегії “багатьох рішень”, водночас уважно оцінюючи регуляторні зміни та поведінку клієнтів на різних ринках. Таке формулювання фактично залишає двері відкритими для подальших затримок, а отже запуск може відбутися пізніше, ніж планувалося раніше.

Прототипи вже були, але ясності менше

Ситуація виглядає суперечливою, адже наприкінці минулого року в Каліфорнії фотошпигуни зафіксували закамуфльований прототип майбутнього електромобіля Mazda. Автомобіль мав сильно перероблений кузов, схожий на CX-70 або CX-90, повністю закриту решітку радіатора та заглушені повітряні канали. За розмірами тестовий зразок був близький до CX-50, хоча фактична ширина виявилася меншою, ніж підказував камуфляж.

Очікувалося, що серійна модель базуватиметься на новій масштабованій платформі Skyactiv EV. Цю архітектуру Mazda анонсувала ще у 2021 році та планувала представити значно раніше. Передбачалося, що на її основі з’явиться кілька електромобілів різних класів у період з 2025 до 2030 року. Однак тепер ці плани виглядають дедалі менш визначеними.

Зміна правил гри на ключових ринках

За останні роки ринкові умови для електромобілів суттєво ускладнилися. У США, зокрема, було запроваджено нові високі мита та скасовано податкові пільги для електричних автомобілів. Це різко вдарило по попиту й змусило багатьох виробників переглянути свої стратегії електрифікації. Mazda, яка традиційно обережно підходить до масштабних технологічних стрибків, вирішила не поспішати та зробити ставку на більш універсальні силові установки.

Також на тему: Mazda виводить на європейський ринок електричний кросовер CX-6e

Електромобілі все ж залишаються в планах

Попри паузу з власними електрокарами, Mazda не відмовляється від електричного напрямку загалом. Нещодавно бренд представив у Європі модель CX-6e — електричний кросовер, створений у співпраці з китайською Changan. Цей автомобіль тісно пов’язаний з моделлю Deepal S07 і демонструє прагматичний підхід компанії: виходити на ринок електромобілів там, де це економічно виправдано та підтримано партнерствами.

#Фото #Електромобіль #Новини #Автоновинка #Mazda