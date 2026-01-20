Новий електромобіль Mazda дебютує не раніше 2029 року

Як пише Auto24, за даними Nikkei та Nikkan Jidosha, на які посилається AutoNews, Mazda тимчасово зміщує фокус у бік гібридних моделей, які зараз мають стабільніший попит у багатьох регіонах. Офіційно компанія не підтвердила перенесення строків, але й не спростувала ці повідомлення.

У коментарі для журналістів представники Mazda наголосили, що бренд і надалі розвиває власні електромобілі в межах стратегії “багатьох рішень”, водночас уважно оцінюючи регуляторні зміни та поведінку клієнтів на різних ринках. Таке формулювання фактично залишає двері відкритими для подальших затримок, а отже запуск може відбутися пізніше, ніж планувалося раніше.

Прототипи вже були, але ясності менше

Ситуація виглядає суперечливою, адже наприкінці минулого року в Каліфорнії фотошпигуни зафіксували закамуфльований прототип майбутнього електромобіля Mazda. Автомобіль мав сильно перероблений кузов, схожий на CX-70 або CX-90, повністю закриту решітку радіатора та заглушені повітряні канали. За розмірами тестовий зразок був близький до CX-50, хоча фактична ширина виявилася меншою, ніж підказував камуфляж.

Очікувалося, що серійна модель базуватиметься на новій масштабованій платформі Skyactiv EV. Цю архітектуру Mazda анонсувала ще у 2021 році та планувала представити значно раніше. Передбачалося, що на її основі з’явиться кілька електромобілів різних класів у період з 2025 до 2030 року. Однак тепер ці плани виглядають дедалі менш визначеними.

Зміна правил гри на ключових ринках

За останні роки ринкові умови для електромобілів суттєво ускладнилися. У США, зокрема, було запроваджено нові високі мита та скасовано податкові пільги для електричних автомобілів. Це різко вдарило по попиту й змусило багатьох виробників переглянути свої стратегії електрифікації. Mazda, яка традиційно обережно підходить до масштабних технологічних стрибків, вирішила не поспішати та зробити ставку на більш універсальні силові установки.

Електромобілі все ж залишаються в планах

Попри паузу з власними електрокарами, Mazda не відмовляється від електричного напрямку загалом. Нещодавно бренд представив у Європі модель CX-6e — електричний кросовер, створений у співпраці з китайською Changan. Цей автомобіль тісно пов’язаний з моделлю Deepal S07 і демонструє прагматичний підхід компанії: виходити на ринок електромобілів там, де це економічно виправдано та підтримано партнерствами.