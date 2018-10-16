Культовий Jeep Wrangler завжди був брутальним підкорювачем бездоріжжя, для якого рух дорогами загального користування здавалося досить нудним заняттям. В останньому поколінні ця концепція збережена, але у неї з'явилися нові нотки.

Діджиталізація, що невблаганно насувається, торкнулася і нового покоління Jeep Wrangler, який нещодавно був презентований в Україні. Він отримав 8,4-дюймовий тачскриновbй монітор у центрі торпедо та безліч модних та корисних функцій на зразок безключового доступу, камери заднього виду, контролю тиску в шинах та інших електронних премудростей. Оптика стала світлодіодною, а єдиний поки доступний для України бензиновий мотор – наддувним.

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2-літровий бензиновий агрегат, який також встановлюється на Alfa Romeo Stelvio, видає 272 к. с. і 400 Нм крутного моменту. Перетравлюється ця міць в 8-ступінчастому гідромеханічному автоматі ZF і передається через роздатку з пониженим рядом на диференціали з блокуваннями.

Працює ця схема просто приголомшливо. Найекстремальніша комплектація Rubicon обладнана навіть стабілізаторами поперечної стійкості, що відмикаються, для збільшення ходів підвіски. Рівень підготовки цього автомобіля до експлуатації в умовах повного бездоріжжя дуже високий. Здається, що він здатний проїхати там, куди доїде не кожен гусеничний трактор.

Але є у нового Wrangler і менш екстремальні версії. Приміром, Sahara в 5-дверній модифікації цілком може впоратися із завданнями, які ми звикли ставити перед сімейними кросоверами. Але при цьому у Wrangler буде знімний дах і дуже пристойний позашляховий потенціал.

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Ціни на новий Jeep Wrangler в Україні стартують від 1 403 000 грн. Пропонується три комплектації: Sport, Sahara і Rubicon. Також доступно два варіанти кузова – трьох- або п'ятидверний. Краще за всіх підготовлена до бездоріжжя модифікація Rubicon обійдеться в 1 767 000 грн.

Дивіться відео подолання бездоріжжя на Jeep Wrangler:

Нагадаємо, що існує також версія Jeep Wrangler 6x6.