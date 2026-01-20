Новий бюджетний кросовер Škoda Kushaq отримав ще багатше оснащення

Як пише Auto24, Škoda зазначає, що кросовер Kushaq і далі залишається автомобілем, який виробляється в Індії з високим рівнем локалізації — близько 95% компонентів мають місцеве походження. В компанії не приховують, що для індійських покупців оновлення має бути очевидним одразу.

Саме тому новий Kushaq серйозно відрізняється від попередника. Передня частина повністю перероблена та виконана в дусі дизайнерської мови Modern Solid. Кросовер отримав нові світлодіодні фари зі знайомою чотириокою графікою, але з сучаснішим “підписом”, а також іншу решітку радіатора з активним використанням підсвічених елементів.

За словами дизайнерів бренду, світло фактично замінює хром й візуально об’єднує фари та робить автомобіль ширшим і соліднішим. Водночас традиційні хромовані акценти нікуди не зникли: їх можна побачити на решітці, дверних ручках та віконних рамках, що відповідає смакам індійських покупців.

Ззаду Kushaq також змінився. З’явились нові вузькі ліхтарі з’єднані світловою смугою з підсвіченим логотипом Škoda. Це перша модель бренду з таким рішенням. Бампер став масивнішим, а нижня темна секція дифузора додає автомобілю візуальної стійкості. Одразу зі старту продажів доступна й версія Monte Carlo зі спортивними чорними акцентами та червоними деталями.

Відчуття “старшої” моделі

За словами чеського автовиробника, завданням дизайнерів було не лише оновити зовнішність, а й зробити Kushaq візуально ближчим до більших SUV бренду. Після фейсліфтінгу кросовер справді нагадує Kodiaq у зменшеному форматі — виглядає впевнено, міцно та солідно. Саме такі риси, за словами Škoda, є ключовими для клієнтів в Індії, які хочуть, щоб автомобіль підкреслював статус і не губився в потоці.

Практичність і безпека залишаються сильними сторонами

Попри оновлення, Kushaq зберіг свої ключові переваги. За довжини 4229 мм він залишається зручним для міста та подорожей, а багажник об’ємом 491 літрів легко трансформується до 1405 літрів зі складеними задніми сидіннями. Фірмові рішення Simply Clever нікуди не поділися та доповнюють щоденну зручність.

Крім того, уже в базовій комплектації модель оснащена шістьма подушками безпеки та широким набором систем активної й пасивної безпеки. У топових версіях їх кількість перевищує чотири десятки. П’ятизірковий рейтинг Global NCAP підтверджує серйозний підхід до захисту пасажирів.

Нові кольори та доросліший інтер’єр

Оновлення торкнулися й палітри кузова. Новий фірмовий відтінок Shimla Green натхненний природою північної Індії — зеленими, але часто туманними ландшафтами біля Гімалаїв. Разом із ним у лінійці з’явилися Cherry Red та Steel Grey, який стане ключовим для версії Monte Carlo. Загалом модель доступна у восьми кольорах.

Інтер’єр також став стриманішим і більш “дорослим”. У виконанні Monte Carlo салон отримав бордово-червоні декоративні елементи, контрастну прострочку та вставки з ефектом карбону. Стандартні версії пропонують бежеві акценти, які створюють світлішу й затишнішу атмосферу.

Технології та оснащення, яких раніше не було в сегменті

Оновлений Kushaq серйозно додав у технологічності. Водій отримує 10,25-дюймову цифрову панель приладів, а мультимедійна система з 10,1-дюймовим екраном підтримує сучасні цифрові сервіси. Фірмовий застосунок Companion, побудований на рішеннях Google, пропонує інтелектуальне голосове керування на базі ШІ Gemini та глибоку інтеграцію зі смартфоном.

Серед унікальних для класу рішень — можливість оснащення задніх сидінь функцією масажу, панорамний люк і восьмиступінчаста АКПП з гідротрансформатором для двигуна 1.0 TSI. Альтернативою залишається механічна коробка передач. Потужніший мотор 1.5 TSI працює в парі з семиступінчастою DSG, а у топовій версії отримує дискові гальма на всіх чотирьох колесах.

Продажі вже стартували

Замовлення на оновлений Škoda Kushaq в Індії вже відкриті. Разом з автомобілем клієнтам пропонують пакет Škoda Super Care, який включає чотирирічну гарантію, допомогу на дорозі та планове обслуговування без додаткових витрат. У майбутньому оновлений Kushaq з’явиться й на інших ринках, адже Індія залишається важливим експортним хабом для бренду.