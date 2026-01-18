Тест-драйв Skoda Kodiaq: зимовий звір

Kodiaq — найбільший кросовер у лінійці Skoda, і це відчувається з перших метрів. Але взимку важливі не габарити, а те, як автомобіль поводиться там, де зникає зчеплення. Наш маршрут пролягав засніженими дорогами та гірськими серпантинами, де повний привід, кліренс і електроніка на практиці показують свій реальний рівень.

Версія SportLine одразу натякає на динамічні амбіції, але головне питання було іншим: чи не постраждав комфорт і зимова придатність заради дизайну та «спорту».

Тепло, світло і фізичні кнопки

Комфорт в автомобілі повинен відчуватись одразу, як заходиш в салон. В оновленому Kodiaq 2025 з цим повний порядок. Чорна стеля, алькантара, вставки з тканини, що прошиті помітними сірими нитками, приємне підсвічування по всьому периметру… Зі спорту тут – сидіння зі шкірою та замшею, які не намагаються зламати вам хребет, але водночас добре тримають тіло. Це не «ковші», а крісла для нормальних людей — у зимовій куртці, з термосом кави і без бажання їхати на трек.

Три фірмові крутилки Skoda — цікава фішка. Це джойстики з маленькими дисплеями, які змінюють функції залежно від натискання (температура в салоні чи підігрів сидінь) — геніально просте рішення. Не потрібно шукати клімат у меню, неможливо “промахнутись”: натискай і крути. Майже як у старі добрі часи, тільки краще.

У холодну пору Kodiaq з пакетом Sportline Plus одразу дає зрозуміти: ти потрапив у те місце, де не замерзнеш. Трирівневий підігрів керма, передніх і задніх сидінь, тризонний клімат-контроль — усе це працює як треба. Особливо цінною виявилася опція підігріву лобового скла: кілька хвилин — і ніяких скребків.

До перенесеного на кермо важеля коробки передач доведеться звикати. Так, подібне рішення вже кілька років зустрічається на моделях Volkswagen та Skoda, і воно має право на життя. Але для тих, хто стикнувся з ним вперше, кілька секунд “на роздуми” перед перемиканням забезпечено. Особливо багато часу забирав багатофункціональний джойстик зміни режимів склоочисників. Як на мене, маленькі кнопочки збоку та зверху джойстика – навряд чи найбільш ергономічне рішення цього авто.

А от що справді корисно та зручно – так це оновлена система освітлення. Матричні фари добре світять та перемикаються залежно від наявності зустрічного транспорту. А на додаток ще й влаштовують невеличке світлове шоу щоразу, коли ви підходите до авто. Внизу, біля дверей, підсвічується напис SKODA та світловий “килимок”. Анімовані задні ліхтарі та підсвітка решітки радіатора — з тієї ж опери. Чи потрібно це для життя? Не впевнений. Приємно? Безперечно.

Зручно всім

Kodiaq — один із небагатьох автомобілів, де пасажири другого ряду можуть розслабитися. Місця перед колінами — як у бізнес-класі авіалайнера. Спинки зручні, підігрів є, клімат — окремий. Навіть третій пасажир не почувається зайвим, хоча трансмісійний тунель тут чесний і масивний.

Багажник у 910 літрів — не просто великий, а може вмістити все. Речі для подорожі для пʼятьох пасажирів, чи повний візок із супермаркету, дитячий самокат чи велосипед, спорядження для сноубордингу — усе влазить і ще залишається місце. Є органайзери, гачки, повноцінна запаска. Skoda тут у своїй стихії.

Вперше у Kodiaq зʼявився проєкційний дисплей на лобовому склі. Тут і швидкість, і інформація активного круїз-контролю, і напрямок руху за навігацією. Але цю ж інформацію можна вивести на велику приладову панель перед водієм, тож мені покази “проєкції” не були необхідними.

Динаміка – впевнена

У нашому тесті був бензиновий Kodiaq з бензиновим дволітровим двигуном на 204 к.с. та роботизованою 7-ступеневою DSG. Роботизована коробка іноді нагадує про себе легкими паузами, але загалом поводиться чемно.

Загалом, це один із найпотужніших силових агрегатів у гамі моделі, який розганяє важкий кросовер до сотні приблизно за 8,4 секунди. Цього з головою вистачає для впевнених розгонів та обгонів вантажівок. При цьому “робот” забезпечує швидке перемикання та майже моментальну реакцію на натискання педалі газу.

Втім, взимку головне не цифри, а контроль. На слизькому покритті Kodiaq не намагається бути «гарячим». Розгін плавний, передбачуваний, без різких сплесків моменту. Це той випадок, коли електроніка і повний привід працюють на користь безпеки, а не емоцій.

Повний привід без шоу, але з результатом

У Kodiaq немає окремого «зимового режиму», так само як і класичних перемикачів стилів їзди. Повний привід працює повністю автоматично — без втручання водія. І саме це виявилося його сильною стороною.

На снігу й кризі автомобіль стартує рівно, без зайвого буксування. Під час заносів електроніка делікатно коригує траєкторію, не лякаючи різкими втручаннями. Повністю вимкнути системи стабілізації не можна, але у звичайних зимових умовах це радше плюс, ніж мінус. Кліренс у 187 мм цілком достатній для впевнено проїзду снігових заметів та крижаних перекатів.

Гірські спуски: несподіваний козир

Одна з найцікавіших зимових особливостей Kodiaq — поведінка трансмісії на спусках. Автомобіль самостійно переходить на нижчі передачі, ефективно гальмуючи двигуном. А якщо потрібно більше контролю, можна перейти в ручний режим і працювати підкермовими пелюстками.

На засніжених серпантинах це дозволяє спускатися майже без використання гальм. Машина голосно «реве», але тримає швидкість і траєкторію впевнено, що особливо важливо на довгих зимових схилах.

Комфорт, який не зникає взимку

Попри більші 19-дюймові колеса, підвіска у SportLine зберегла комфорт. Вона стала зібранішою, ніж у базових версіях, але не втратила здатності «перетравлювати» розбиті зимові дороги. Навіть на хвилястому асфальті та заметених ділянках Kodiaq залишається стабільним і передбачуваним.

Шумоізоляція — окрема похвала. Навіть на швидкості 120–130 км/год різниці у рівні шуму майже немає, що взимку, коли дорожній фон зазвичай гірший, відчувається особливо.

У зимових умовах витрата пального склала близько 8,3 л/100 км при швидкості близько 100 км/год та приблизно 9 л на 130 км/год. Для великого повнопривідного кросовера з бензиновим мотором це цілком адекватні показники, особливо з урахуванням холодної погоди та гірського рельєфу.

Висновок

Skoda Kodiaq у комплектації SportLine — це не просто великий сімейний кросовер з ефектним виглядом. У зимових умовах він проявляє себе як зрілий, добре налаштований автомобіль, який не потребує від водія зайвих налаштувань чи «танців із режимами».

Повний привід, продумана електроніка, багатий набір зимових опцій і комфортна підвіска роблять його справді придатним для суворої зими. Це саме той випадок, коли слово «SportLine» не шкодить головному — відчуттю безпеки й спокою за кермом у найскладніших умовах.

Фото Анни Слоніцької.