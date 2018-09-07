Авто-папараці показали салон італійського суперкара, котрий виявився зовсім не таким, як завжди.

Оновлений суперкар Lamborghini Huracan отримає великий сенсорний екран на центральній консолі, котрий замінить усі кнопки.

Виданняя Motor Authority поширило кілька шпигунських зображень тестового мула Huracan. Суперкар готується до дебюту у 2019 році, як модель 2020-го. Автомобіль, що з’явився у 2014 році матиме оновлену зовнішність та незвичайні для італійського виробника прилади – цифрові.

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На одному з зображень можна помітити електричний Audi E-Tron на задньому плані поряд з Huracan. Це не випадково, адже Lamborghini є власністю Audi, котра у свою чергу підконтрольна Volkswagen. Як відомо, Audi готує неймовірно технологічний автомобіль, у якому навіть дзеркала замінять на монітори. Та й материнська компанія VW збирається незабаром вивести на ринок лінійку електрокарів з численими безпілотними технологіями та передовим оснащенням. Тож заміна традиційних кнопок на єдиний сенсорний блок управління у Lamborghini Huracan видається цілком закономірним.

Фото: Шпигунські фото Lamborghini Huracan 2020 / Motor Authority

За допомогою великого екранп водій Huracan зможе керувати усіма функціями: клімат-контролем, навігацією, аудіосистемою, мультимедійними можливостями та налаштуваннями систем самого автомобіля.

Нагадаємо, актуальна версія Lamborghini Huracan продається з 2014 року. Суперкар оснащується 5,2-літровим V10 та 7-ступінчатим “роботом”, котрі дозволяють йому розганятись до першої сотні за 3,2 секунди та закладати стрілку спідометру за 320 км/год.

Спецверсія Huracan Performante має посилений до 640 “коней” двигун, з яким купе набирає першу сотню за 2,9 секунди після старту.

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