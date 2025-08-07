Новий мінівен Toyota можна перетворити на вітальню, офіс чи спальню: фото

Як пише Carscoops, компактний мінівен отримав можливість перетворення на будинок на колесах завдяки Modellista. Спочатку випущена у 2022 році як конкурент Honda Freed, Sienta третього покоління побудована на подовженій версії платформи TNGA-B, спільної з Yaris. Її довжина становить 4260 мм й вона доступна або з 1,5-літровим бензиновим двигуном, або з гібридною системою, доступною в конфігураціях з переднім приводом або з повним приводом E-Four.

Зазначається, що нова комплектація Juno базується на флагманській комплектації Z Hybrid. Вона переосмислює компонування задньої частини салону. Замість третього ряду сидінь простір оснащено налаштовуваним відсіком, який можна адаптувати для різних цілей за допомогою набору модульних меблів.

Загалом, покупці можуть обрати окремий модуль, або придбати один з чотирьох тематичних комплектів: Chill, Refresh, Focus та Comfort. Залежно від вибору, Sienta може функціонувати як лаунж, спальне місце або компактний мобільний офіс. Інженери Toyota також попрацювали над додатковим освітленням салону, встановивши на стелі шість світлодіодних ліхтарів.

Вартість комплектації Hybrid Z Juno починається від ¥3 654 200 ($24 800) за модель з приводом 2WD або ¥3 852 200 ($26 100) за E-Four. Вартість комплектів наступна: Chill коштує ¥165 000 ($1100), Refresh — ¥220 000 ($1500), Focus — ¥231 000 ($1600), а Comfort очолює список з ціною ¥330 000 ($2200).