Новий Nissan Juke стане повністю електричним і збереже свій "дикий" дизайн: перші подробиці

Nissan готується представити нове покоління Juke — тепер повністю електричне. Джерелом інформації є матеріал Auto Express, який першим опублікував рендери та деталі від керівництва компанії. Модель вийде у 2026 році та стане третім електромобілем бренду для Європи після Leaf і Micra.

Буде ексцентричним, як і раніше: стиль Juke нікуди не зникне

Новий Juke EV не намагається стати «нормальним» кросовером — навпаки, Nissan планує зберегти фірмову ексцентричність моделі. Драматичні пропорції, агресивне освітлення, купеподібний силует — усе це залишиться, навіть якщо постраждає простір у салоні.

У Nissan прямо визнають: Juke ніколи не був про максимальну практичність, і електрична версія збереже цей підхід. На ньому роблять ставку й тепер, щоб модель виділялася серед численних електричних конкурентів.

Шпигунське фото Juke EV в камуфляжі. Фото AutoExpress

Hyper Punk — ключ до дизайну

Певне уявлення про новий Juke дає Hyper Punk — концепт, показаний на Tokyo Mobility Show 2023. Саме в ньому вперше з’явилася мова дизайну, що орієнтується на асиметрію, експресивні грані та нетипові пропорції.

Як розповідають у Nissan, майбутній Juke не буде прямою копією шоукара, але візьме головні ідеї. Цю інформацію підтвердили і топменеджери бренду, і випробувальні прототипи, які вже помічено в Європі.

Nissan Hyper Punk. Фото Nissan

Техніка — від Leaf та Ariya

Під кузовом нового Juke EV буде знайома архітектура CMF-EV — та ж, яку вже використовують Leaf та великий кросовер Ariya. Вона забезпечить автомобілю сучасну батарею з хорошою енергоефективністю, а також характерну для CMF-EV низьку посадку та оптимальний розподіл маси.

Технічні характеристики поки що не розкриті — Nissan збереже їх до офіційного дебюту. Але можна очікувати близький до Leaf запас ходу та потужність, адаптовану під компактніший й легший кузов Juke.

Позиціонування: яскравий міський EV з характером

У сегменті електрокросоверів зараз багато однакових за формою моделей. Nissan цього разу обирає іншу стратегію — зробити з Juke EV машину, яка виділяється навіть на фоні електромобілів-модників на кшталт Peugeot e-2008 чи Jeep Avenger.

Його роль — залишитися «нішевим» міським авто з упізнаваним силуетом, але з сучасною технікою, тихим ходом і зарядною інфраструктурою нового покоління.

Коли чекати та що це означає для України

Світова прем’єра очікується у 2026 році, після чого Juke EV має вийти й на європейські ринки. Для України модель може стати цікавою завдяки компактним розмірам, простоті експлуатації та доступнішій ціні порівняно із середньорозмірними електрокросоверами.