Новий Nissan Juke стане повністю електричним і збереже свій "дикий" дизайн: перші подробиці

ФОТО: Avarvarii|
Можливий вигляд Nissan Juke EV від незалежних дизайнерів
Nissan готується представити нове покоління Juke — тепер повністю електричне. Джерелом інформації є матеріал Auto Express, який першим опублікував рендери та деталі від керівництва компанії. Модель вийде у 2026 році та стане третім електромобілем бренду для Європи після Leaf і Micra.
Також цікаво Nissan Rogue Plug-In Hybrid виявився перелицьованим Mitsubishi Outlander
Буде ексцентричним, як і раніше: стиль Juke нікуди не зникне
Новий Juke EV не намагається стати «нормальним» кросовером — навпаки, Nissan планує зберегти фірмову ексцентричність моделі. Драматичні пропорції, агресивне освітлення, купеподібний силует — усе це залишиться, навіть якщо постраждає простір у салоні.
У Nissan прямо визнають: Juke ніколи не був про максимальну практичність, і електрична версія збереже цей підхід. На ньому роблять ставку й тепер, щоб модель виділялася серед численних електричних конкурентів.
Шпигунське фото Juke EV в камуфляжі. Фото AutoExpress
Hyper Punk — ключ до дизайну
Певне уявлення про новий Juke дає Hyper Punk — концепт, показаний на Tokyo Mobility Show 2023. Саме в ньому вперше з’явилася мова дизайну, що орієнтується на асиметрію, експресивні грані та нетипові пропорції.
Як розповідають у Nissan, майбутній Juke не буде прямою копією шоукара, але візьме головні ідеї. Цю інформацію підтвердили і топменеджери бренду, і випробувальні прототипи, які вже помічено в Європі.
Nissan Hyper Punk. Фото Nissan
Техніка — від Leaf та Ariya
Під кузовом нового Juke EV буде знайома архітектура CMF-EV — та ж, яку вже використовують Leaf та великий кросовер Ariya. Вона забезпечить автомобілю сучасну батарею з хорошою енергоефективністю, а також характерну для CMF-EV низьку посадку та оптимальний розподіл маси.
Технічні характеристики поки що не розкриті — Nissan збереже їх до офіційного дебюту. Але можна очікувати близький до Leaf запас ходу та потужність, адаптовану під компактніший й легший кузов Juke.
Позиціонування: яскравий міський EV з характером
У сегменті електрокросоверів зараз багато однакових за формою моделей. Nissan цього разу обирає іншу стратегію — зробити з Juke EV машину, яка виділяється навіть на фоні електромобілів-модників на кшталт Peugeot e-2008 чи Jeep Avenger.
Його роль — залишитися «нішевим» міським авто з упізнаваним силуетом, але з сучасною технікою, тихим ходом і зарядною інфраструктурою нового покоління.
Також цікаво електромобілі зайняли 57% ринку "свіжих" авто
Коли чекати та що це означає для України
Світова прем’єра очікується у 2026 році, після чого Juke EV має вийти й на європейські ринки. Для України модель може стати цікавою завдяки компактним розмірам, простоті експлуатації та доступнішій ціні порівняно із середньорозмірними електрокросоверами.