Водієві автовоза тепер доведеться дуже довго працювати безкоштовно.

У місті Перт в Шотландії вантажівка Scania, що перевозила партію позашляховиків класу люкс, не вписалась у допустиму висоту під залізничним мостом.

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У Санкт-Петербурзі є відомий на увесь світ міст, котрий прозвали “міст дурості” – під ним постійно застрягають “ГАЗелі”. Шотландський міст поки що не має рекордів, однак збитки, яких зазнав водій автовозу можуть зрівнятись з втратами десяти пітерських водіїв. Як видно на фото та відео, принаймні два люксових кросовера Ranger Rover Sport та Jaguar F-Pace, після зустрічі з мостом, стали “кабріолетами”, а в інших машин також помітні пошкодження.

.Following a lorry striking a bridge in #Perth...



Bridge has been inspected and has been passed fit for rail traffic.



Cant say the same for the vehicle(s) that struck it... #CheckYourHeight https://t.co/3dUj3OP5Lu — NetworkRail Scotland (@NetworkRailSCOT) 24 жовтня 2018 р.

Міст має допустиму висоту для проїзду у 4 метри 3 см, про що попереджають спеціальні знаки. Однак водій автовозу або не помітив знаків, або ж не знав висоту своєї вантажівки з машинами.

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