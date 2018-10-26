Водієві автовоза тепер доведеться дуже довго працювати безкоштовно.
У місті Перт в Шотландії вантажівка Scania, що перевозила партію позашляховиків класу люкс, не вписалась у допустиму висоту під залізничним мостом.
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У Санкт-Петербурзі є відомий на увесь світ міст, котрий прозвали “міст дурості” – під ним постійно застрягають “ГАЗелі”. Шотландський міст поки що не має рекордів, однак збитки, яких зазнав водій автовозу можуть зрівнятись з втратами десяти пітерських водіїв. Як видно на фото та відео, принаймні два люксових кросовера Ranger Rover Sport та Jaguar F-Pace, після зустрічі з мостом, стали “кабріолетами”, а в інших машин також помітні пошкодження.
Міст має допустиму висоту для проїзду у 4 метри 3 см, про що попереджають спеціальні знаки. Однак водій автовозу або не помітив знаків, або ж не знав висоту своєї вантажівки з машинами.
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