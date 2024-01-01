Один з 5 унікальних концептів Mustang виставили на продаж

Як пише Motor1, усі 5 створених шоу-карів були попереднім переглядом Mustang Fox Body. Попри це, візуально концепт Mustang Daytona не дуже схожий на серійний автомобіль, хоча має з ним спільну платформу.

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Автівка, що продаватиметься на аукціоні Mecum, має червону фарбу та інші унікальні дизайнерські рішення, такі як стримана решітка радіатора, тоновані фари, спицеві колісні диски та Т-подібний дах. Усі ці елементи не потрапили до серійного Mustang.

Автомобіль має той самий 5,0-літровий двигун V8 та чотириступінчасту механічну коробку передач, що й заводський Fox Body, але невідомо, чи були внесені якісь модифікації до силового агрегату.

Салон концепту має коричневе шкіряне забарвлення, ківшеподібне сидіння, AM/FM-радіо та логотип Daytona, вибитим на панелі приладів з боку пасажира. Відомо, що цей екземпляр зберігався протягом 20 років в музеї Генрі Форда в Дірборні, штат Мічиган й був відреставрований у 2005 році.

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Крім того, даний екземпляр отримав нагороду “Нагорода за відмінність” на конкурсі елегантності в Цинциннаті 2024 року. Аукціон розпочнеться 15 травня. Вартість лоту оцінюють від 80 000 до 100 000 доларів.