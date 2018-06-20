Маленький родстер має 181 к.с. потужності і 7500 обертів на тахометрі.

Mazda оприлюднила специфікації оновленої MX-5 Miata для японського ринку напередодні запуску 26 липня. Виробник запропонував спортивне купе з м’яким та жорстким складним дахом.

Оновлення четвертого покоління популярного спорткупе зосереджено довкола нових двигунів. Основним компонентом оновлення став 2-літровий двигун SKYACTIV-G. Інженери Mazda довели його до ідеалу, оптимізувавши подачу повітря, вдосконаливши конструкцію поршнів, головки циліндрів та вихлопну систему. Усі вдосконалення були направлені на зменшення ваги двигуна та збільшення його продуктивності.

Читайте також тест-драйв Mazda CX-3: Красунчик з серйозним характером

Фото: Двигуни Mazda SKYACTIV-G та їх нові компоненти / Mazda, Car Watch

Результатом зусиль спеціалістів стали додаткові 15% потужності і збільшення крутного моменту. Це означає, що під капотом MX-5 тепер криється потужність у 181 к.с. 205 Нм. Окрім того, модернізований двигун є більш екологічним і економічно ефективним.

Менший – півторалітровий двигун SKYACTIV-G також був модифікований у такий же спосіб, як і старший. Наразі продуктивність 1.5 становить 130 к.с. і 152 Нм крутного моменту.

Фото: 2019 Mazda MX-5 Miata та MX-5 Miata RF / Car Watch

Двигуни – не єдине, над чим попрацювали специ Mazda. Компактний спорткар отримав телескопічну рульову колонку та оновлений TFT-дисплей мультимедійної системи. Покупці також можуть замовити автомобіль зі шкіряним салоном і 16-дюймовими алюмінієвими колесами.

Наступного місяця стартують продажі оновленої Mazda MX-5 Miata у Японії. Базова версія оцінена у два з половиною мільйони ієн (близько $23 220), а за топову версію з жорстким складним дахом MX-5 Miata RF просять ¥3,8 млн (приблизно $34 600).

Також цікаво: Mercedes запрошує на прогулянку Сицилією у електричному EQA