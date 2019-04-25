Цієї весни фестиваль OldCarLand збирає шанувальників ретротехніки вже в десятий раз. З нагоди ювілейної дати у організаторів форуму є кілька нових ідей.

Цього разу весняний OldCarLand відбудеться 9 – 12 травня, причому фестиваль повертається на свій традиційний майданчик – Державний музей авіації біля аеропорту "Жуляни", що підсилює привабливість свята.



Експонати та розваги на будь-який смак: культові авто різних континентів, кафе і закусочні на будь-який гаманець, конкурси та майстер-класи.

Щоб відзначити свято гідно, організатори вирішили зібрати володарів Гран-прі фестивалю всіх минулих років. Демонстрація десяти ретромашин, кращих в країні для кожного року, покаже, як розвивався рух реставраторів і колекціонерів старовинної техніки в Україні в останнє десятиліття.

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До слова, завдання не найпростіше, оскільки води (і бензину!) за згаданий період спливло чимало, і напевно не всі експонати 2009 – 2019 років знаходяться сьогодні в зоні досяжності.

Ювілей фестивалю OldCarLand в цьому році – не єдиний в ретротемі, круглі дати святкують також бренди Citroen (100 років) і Opel (120 років). З цієї нагоди будуть організовані окремі експозиції етапних моделей цих марок.



Армійська техніка минулих років завжди була присутня на фестивалі. Цього разу акцент буде на Другу світову.

Цього разу обіцяє бути значною колекція військової техніки періоду Другої світової війни – від легендарних танків Т-34 (природно, на ходу) до легковиків і польової артилерії з напівгусеничними тягачами. В Україні досить армійської техніки, що стояла на озброєнні всіх протиборчих сторін, і ідея звести її в окрему експозицію напевно сподобається публіці.

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Зацікавить відвідувачів весняного OldCarLand-2019 ще одне нововведення від організаторів: буде влаштований окремий майданчик для продажу ретротехніки. На нього ж буде винесена "барахолка" – ряди із запчастинами до історичних машин і мотоциклів, та іншими антикварними предметами.

Природно, на 9 – 12 травня в Жуляни підтягнуться численні власники старих автомобілів і мотоциклів, як колекціонери, так і власники одиничних унікальних екземплярів.



OldCarLand знаменитий своєю демократичністю: тут раді приймати автомобілі всіх марок і всіх епох. Головний критерій – унікальність.

Багато професійних реставраторів, в тому числі закордонних, поспішають закінчити свої нові роботи до відкриття фестивалю – адже саме на OldCarLand-2019 ретрофани традиційно показують новинки сезону.

Як завжди, буде багато іншої техніки – окрема колекція велосипедів, мотоцикли всіх класів, моторолери, машини роботи українських тюнінг-ательє і спортивних команд.

Рекомендація Авто24

OldCarLand – видовище, рідкісне за своєю насиченістю як у візуальному плані, так і в розрізі національної культури в цілому. Провести тут хоча б день – це означає, доторкнутися до історії своєї країни і світової цивілізації. Втім, розваг тут досить на будь-який смак, для дітей і дорослих, для представників сильної статі та їніх супутниць.

Фестиваль OldCarLand проводиться з 9 по 12 травня з 09:00 до 20:00. Ціна квитка 150 грн. Для дітей віком до 12 років і учасників бойових дій вхід безкоштовний. Квитки можна придбати й через інтернет.

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