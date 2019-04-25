Этой весной фестиваль OldCarLand собирает поклонников ретротехники уже в десятый раз. По случаю юбилейной даты у организаторов форума есть несколько новых идей.

В этот раз весенний OldCarLand состоится 9 – 12 мая, причем фестиваль возвращается на свою традиционную площадку – Государственный музей авиации около аэропорта “Жуляны”, что усиливает привлекательность праздника.



Экспонаты и развлечения на любой вкус: культовые авто континентов, кафе и закусочные на любой кошелек, конкурсы и мастер-классы.

Чтобы отметить праздник достойно, устроители решили собрать обладателей Гран-при фестиваля всех прошлых лет. Демонстрация десяти ретромашин, лучших в стране для каждого года, покажет, как развивалось движение реставраторов и коллекционеров старинной техники в Украине в последнее десятилетие.

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К слову, задача не самая простая, поскольку воды (и бензина!) за упомянутый период утекло немало, и наверняка не все экспонаты 2009 – 2019 гг. находятся сегодня в поле досягаемости.

Юбилей фестиваля OldCarLand в этом году – не единственный в ретротеме, круглые даты празднуют также бренды Citroen (100 лет) и Opel (120 лет). По этому случаю будут организованы отдельные экспозиции этапных моделей этих марок.



Армейская техника прежних лет всегда была присутствовала на фестивале. В этот раз упор будет на Вторую мировую.

В этот раз обещает быть значительной коллекция военной техники периода Второй мировой войны – от легендарных танков Т-34 (естественно, действующих) до легковушек и полевой артиллерии с полугусеничными тягачами. В Украине достаточно армейской техники, стоявшей на вооружении всех противоборствующих сторон, и идея свести ее в отдельную экспозицию наверняка понравится публике.

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Будет интересным для посетителей весеннего OldCarLand-2019 еще одно новшество от организаторов: будет устроена отдельная площадка для продажи ретротехники. На нее же будет вынесена “барахолка” – ряды с запчастями к историческим машинам и мотоциклам, и прочими антикварными предметами.

Естественно, на 9 – 12 мая в Жуляны подтянутся многочисленные владельцы старых автомобилей и мотоциклов, как коллекционеры, так и обладатели единичных уникальных экземпляров.



OldCarLand знаменит своей демократичностью: тут рады принимать автомобили всех марок и всех эпох. Главный критерий – уникальность.

Многие профессиональные реставраторы, в том числе зарубежные, спешат закончить свои новые работы к открытию фестиваля – ведь именно на OldCarLand-2019 ретрофаны традиционно показывают новинки сезона.

Как всегда, будет много прочей техники – отдельная коллекция велосипедов, мотоциклы всех классов, мотороллеры, машины работы украинских тюнинг-ателье и спортивных команд.

Рекомендация Авто24

OldCarLand – зрелище, редкое по своей насыщенности как в визуальном плане, так и в разрезе национальной культуры в целом. Провести здесь хотя бы день – это значит, прикоснуться к истории своей страны и мировой цивилизации. Впрочем, развлечений здесь достаточно на любой вкус, для детей и взрослых, для сильной и слабой половин человечества.

Фестиваль OldCarLand проводится с 9 по 12 мая с 09:00 до 20:00. Цена билета 150 грн., детям до 12 лет и участникам боевых действий вход безплатный. Билеты продаются в том числе и в интернете.

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