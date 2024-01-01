Оновлення парку комерційної техніки в Німеччині почало буксувати

Звіт федерального управління автомобільного транспорту (KBA) щодо нових реєстрацій і ринку вживаних комерційних транспортних засобів показав у порівняно стабільній Німеччині чималий спад в сегменті нових машин вантажного сегмента відносно торішнього вересня.

Якщо на ринку вживаних автомобілів у вересні 2024 року ситуація краща, ніж у тому ж місяці минулого року, то нові реєстрації розчарували. Про це пише онлайн-портал транспорт і логістики VerkehrsRunschau.de.

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На перший облік комерційних автомобілів поставлено менше відносно того же місяця минулого року. Винятком стали лише автобуси, що додали 2 відсотки. Про це свідчать дані Федерального управління автомобільного транспорту (KBA).

У нинішньому вересні вперше зареєстровано 253 526 автотранспортних засобів (мотоцикли, легкові автомобілі, автобуси, вантажівки) та 21 728 автопричепів. Для комерційної техніки це доволі жирний мінус у 6,9 відсотка порівняно з тим же місяцем минулого року.

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У звіті повідомляється, що підприємства зареєстрували 20 990 вантажних автомобілів і 5 651 тягач, з них 1 752 причепи. Порівняно з тим самим місяцем минулого року це означає зниження на 6,6 відсотка для вантажівок, падіння на 13,8 відсотка для тягачів та 1,3 відсотка для причепів.

Щоправда, відносно серпня 2024 року кількість нових вантажівок на першому обліку зросла на 5,7 відсотка, тягачів та причепів – на 12,4 та 8,5 відсотка відповідно.

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При цьому експерти вважають, що це становища не виправило, оскільки статистика січня-вересня характеризуються зниженням. Якщо у вантажівок зафіксовано плюс 8,9 відсотка, то у тягачів в реєстрації мінус 10 відсотків.

А ось на ринку вживаних комерційних машин фіксується зростання. Змінили власників 615 844 автомобілі (+5,4 відсотка порівняно з відповідним місяцем минулого року) та 35 256 автопричепів (1,6 відсотка порівняно з відповідним місяцем минулого року). Також позитивний баланс порівняно з тим самим місяцем минулого року спостерігався для автобусів зі збільшенням на 27,8 відсотка.