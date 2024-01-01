Обновление парка коммерческой техники в Германии начало буксовать

Отчет федерального управления автомобильного транспорта (KBA) по новым регистрациям и рынку подержанных коммерческих транспортных средств показал в сравнительно стабильной Германии немалый спад в сегменте новых машин грузового сегмента относительно прошлогоднего сентября.

Если на рынке подержанных автомобилей в сентябре 2024 года ситуация лучше, чем в том же месяце прошлого года, то новые регистрации разочаровали. Об этом пишет онлайн-портал транспорт и логистики VerkehrsRunschau.de.

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На первый учет коммерческих автомобилей поставлено меньше относительно того же месяца прошлого года. Исключением стали лишь автобусы, прибавившие 2 процента. Об этом свидетельствуют данные Федерального управления автомобильного транспорта (KBA).

В нынешнем сентябре впервые зарегистрировано 253 526 автотранспортных средств (мотоциклы, легковые автомобили, автобусы, грузовики) и 21 728 автоприцепов. Для коммерческой техники это довольно жирный минус в 6,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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В отчете сообщается, что предприятия зарегистрировали 20 990 грузовых автомобилей и 5 651 тягач, из них 1 752 прицепа. По сравнению с тем же месяцем прошлого года это означает снижение на 6,6 процента для грузовиков, падение на 13,8 процента для тягачей и 1,3 процента для прицепов.

Правда, относительно августа 2024 года количество новых грузовиков на первом учете выросло на 5,7 процента, тягачей и прицепов – на 12,4 и 6,3 процента соответственно.

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При этом эксперты считают, что это положения не исправило, поскольку статистика января-сентября характеризуются снижением. Если у грузовиков зафиксирован плюс 8,9 процента, то у тягачей в регистрации минус 10 процентов.

А вот на рынке подержанных коммерческих машин фиксируется рост. Сменили владельцев 615 844 автомобиля (+5,4 процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года) и 35 256 автоприцепов (1,6 процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года). Также положительный баланс по сравнению с тем же месяцем прошлого года наблюдался для автобусов с увеличением на 27,8 процента.