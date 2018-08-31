Версія для Китаю суттєво відрізняється від моделей для інших ринків.
На автосалоні в китайському Чінгду корейський автовиробник Hyundai представив рестайлінову версію моделі Tucson для місцевого ринку. Автомобіль суттєво відрізняється від аналогічних моделей для інших ринків. В очі впадає величезна решітка радіатора, а також “двоповерхова” фронтальна оптика, як у нового Santa Fe. Верхні та нижні блок-фари візуально об'єднані стрічкою ходових вогнів.
Задні ліхтарі виконані зі світловою "галочкою", вони об'єднані між собою світлодіодною лінією.
Загальна довжина машинb виросла на 4,5 см – до 4545 мм.
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В салоні все більш традиційно та схоже на моделі для інших ринків. Центральне місце тут відведено великому монітору мультимедійної системи.
В якості силового агрегату на китайському ринку виступає лише один бензиновий мотор 1.6 T-GDI потужністю 177 к.с. в парі з семиступінчатим “роботом”.
Китайський Hyundai Tucson вироблятимуть на заводі BAIC Motor — Beijing Hyundai, а споживачам він надійде у вересні поточного року.
Нагадаємо, що редакція “Авто24” провела тест-драйв нового Hyundai Santa Fe.