За минулий тиждень (17-24 квітня) середня вартість дизельного палива в дрібнооптовому сегменті знизилася на 95 коп. за літр або на 6,5%.

Мінімальні ціни впали нижче 12,50 грн за літр в дрібному опті і 15 300 грн за тону в великооптовому сегменті, свідчать дані щоденного моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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Мінімальні ціни 20 квітня зафіксовані на ресурс з відвантаженням з портів. У Миколаєві компанії групи "Трейд Коммодити" і в Одесі "Укртатнафта" опустили ціни на турецьке ДП до 12,45 грн за літр, з "Південного" компанія Orange Oil озвучувала ціну 12,50 грн за літр. За тиждень ціни в портах впали на 1,2-1,5 грн за літр в залежності від порту і оператора.

На "північних" базисах - в Коростені та Новограді-Волинському - ціни за тиждень знизилися в середньому на 1,1-1,15 грн за літр. Компанія "Анвітрейд" 20 квітня реалізувала спотові партії ДП з Новограда-Волинського по 12,90 грн за літр, в Коростені група "Фактор" озвучувала ціни на рівні 12,60 грн за літр.

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Кременчуцький НПЗ за тиждень опустив ціни на 85 коп. за літр - з 13,75 на кінець минулого тижня до 12,90 грн за літр. У столичному регіоні середня ціна знизилася рівно на 1 грн за літр - з 14,05 до 13,05 грн за літр. Мінімальна цінова пропозиція з нафтобаз в Києві і області 20 квітня зафіксовано на рівні 12,70-12,80 грн за літр.

Дрібнооптові ціни бензину А-92 за тиждень знизилися на 50 коп. за літр - до 13,50 грн за літр. З нафтобаз в Коростені "двійка" торгується по 12,60 грн за літр, "Укртатнафта" з Кременчуцького НПЗ пропонує по 12,05 грн за літр. Ціни на бензин А-92 в столичному регіоні варіюються в межах 12,05-13,00 грн за літр.

За даними трейдерів, з 20-х чисел квітня котирування ДТ в Середземномор'ї опустилися до $ 160 за тону (-37% з початку місяця), в портах Північно-Західної Європи - до $ 220-230 за тону (-17-20%). Спред між "північними" і "південними" котируваннями виріс до рекордних для останніх років $ 60 за тону.

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