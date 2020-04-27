За прошедшую неделю (17-24 апреля) средняя стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте снизилась на 95 коп. за литр или на 6,5%.

Минимальные цены упали ниже 12,50 грн за литр в мелком опте и 15 300 грн за тонну в крупнооптовом сегменте, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга “Консалтинговой группы А-95".

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Минимальные цены до 20 апреля зафиксированы на ресурсе с отгрузкой из портов. В Николаеве компании группы "Трейд Коммодити" и в Одессе "Укртатнафта" опустили цены на турецкое ДТ до 12,45 грн за литр, с "Южного" компания Orange Oil озвучивала цену 12,50 грн за литр. За неделю цены в портах упали на 1,2-1,5 грн за литр в зависимости от порта и оператора.

На "северных" базисах – в Коростене и Новоград-Волынском – цены за неделю снизились в среднем на 1,1-1,15 грн за литр. Компания "Анвитрейд" 20 апреля реализовала оптовые партии ДТ из Новоград-Волынского по 12,90 грн за литр, в Коростене группа "Фактор" озвучивала цены на уровне 12,60 грн за литр.

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Кременчугский НПЗ за неделю опустил цены на 85 коп. за литр – с 13,75 на конец прошлой недели до 12,90 грн за литр. В столичном регионе средняя цена снизилась ровно на 1 грн за литр – с 14,05 до 13,05 грн за литр. Минимальное ценовое предложение из нефтебаз в Киеве и области 20 апреля зафиксировано на уровне 12,70-12,80 грн за литр.

Мелкооптовые цены бензина А-92 за неделю снизились на 50 коп. за литр – до 13,50 грн за литр. Из нефтебаз в Коростене "двойка" торгуется по 12,60 грн за литр, "Укртатнафта" из Кременчугского НПЗ предлагает по 12,05 грн за литр. Цены на бензин А-92 в столичном регионе варьируются в пределах 12,05-13,00 грн за литр.

По данным трейдеров, с 20-х чисел апреля котировки ДТ в Средиземноморье опустились до $ 160 за тонну (-37% с начала месяца), в портах Северо-Западной Европы – до $ 220-230 за тонну (-17-20%). Спрэд между "северными" и "южными" котировками вырос до рекордных для последних лет $ 60 за тонну.

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