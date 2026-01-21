Озвучено річний "заробіток" українських систем вагового контролю WIM

Система WIM реєструє перевищення допустимої ваги та габаритів вантажівок, запобігаючи руйнуванню доріг і мостів. Водночас ця система підвищує безпеку руху на дорогах.

Як повідомляє Агентство відновлення, завдяки роботі комплексів WIM до бюджету надійшло майже 118 мільйонів гривень у вигляді сплачених штрафів. Ці кошти будуть спрямовані на ремонт доріг.

Габаритно-ваговий контроль ведеться дистанційно за допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків. Завдяки цьому визначається вага автомобіля.

Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. У разі виявлення порушень інформація про це з даними про транспортний засіб та встановленими параметрами вагових невідповідностей передається та опрацьовується в Центрах обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки.

У грудні минулого року найбільше порушень система зафіксувала у Харківській області – 124, Київській – 74, Вінницькій – 40.