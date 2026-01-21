Укр
Ру

Озвучено річний "заробіток" українських систем вагового контролю WIM

Упродовж минулого року українські системи дистанційного зважування вантажного транспорту в русі "заробили" для бюджету понад сотню мільйонів гривень та зберегли від пошкоджень сотні кілометрів доріг.
Скільки "заробили" на штрафах українські системи дистанційного вагового контролю фур - Auto24

ФОТО: Агентство відновлення|

Україна має вже понад 50 систем зважування фур в русі WIM (Weigh-in-Motion)

Валентин Ожго
logo21 січня, 20:20
logo0
logo0 хв

Система WIM реєструє перевищення допустимої ваги та габаритів вантажівок, запобігаючи руйнуванню доріг і мостів. Водночас ця система підвищує безпеку руху на дорогах.

Як повідомляє Агентство відновлення, завдяки роботі комплексів WIM до бюджету надійшло майже 118 мільйонів гривень у вигляді сплачених штрафів. Ці кошти будуть спрямовані на ремонт доріг.

Читайте також На дорогах України запровадять нову систему вагового контролю WIM

Габаритно-ваговий контроль ведеться дистанційно за допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків. Завдяки цьому визначається вага автомобіля.

Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. У разі виявлення порушень інформація про це з даними про транспортний засіб та встановленими параметрами вагових невідповідностей передається та опрацьовується в Центрах обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки.

Читайте також На найдовшій автотрасі України встановили черговий WIM-портал: що він визначає

У грудні минулого року найбільше порушень система зафіксувала у Харківській області – 124, Київській – 74, Вінницькій – 40.

#Фото #Тест-драйв #Вантажівки #Новини #Законодавство #Дороги #Перевезення