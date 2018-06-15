Фронтальне зіткнення з бетонним блоком рідко коли закінчується добре.

Автомобіль на величезній швидкості влетів у розділову огорожу на пункті оплати проїзду і загорівся. Один з пасажирів від удару вилетів крізь лобове скло машини.

Страшна аварія трапилась вранці 3 червня на платній автостраді біля міста Сейнт Клауд у США, повідомляє ЗР. 23-річний Стівен Дон Сантос був за кермом свого Cadillac SRX, а у салоні знаходились четверо його друзів. У якийсь момент водій від перевтоми заснув на ходу і автомобіль на повному ходу врізався в огорожу між двома коридорами для проїзду на пункті оплати. У момент аварії один з пасажирів – 25-річний чоловік, вилетів з машини через лобове скло, пролетів кілька метрів і впав обличчям на бетонний фундамент касового терміналу.



Певно чоловік народився у сорочці, тому що після такого “катапультування” пасажир відбувся лише незначними ушкодженнями. Його разом з іншими потерпілими доставили в лікарню, але скоро відпустили, так як серйозних травм ні в кого виявлено не було! Поліція Флориди оштрафувала водія кросовера за необережне водіння.

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